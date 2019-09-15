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Rahime anneden PKK'lı hainlere mesaj: Biz Kara Fatma'nın, Şerife Bacı’nın torunlarıyız

PKK terör örgütü tarafından kaçırılan polis memuru Sedat Kabalak'ın 53 yaşındaki teyzesi Rahime Uyumaz yeniakit.com.tr'ye konuştu. Teyze Uyumaz, HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemleri için, "Evlatlarımızı alana kadar dönmeyeceğiz." diyerek PKK'lı hainlere şu mesajı verdi: "Biz Kara Fatma'nın, Şerife Bacı'nın torunlarıyız. Anadolu anneleri olarak Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz."

15 Eylül 2019 Pazar 12:50
Rahime anneden PKK'lı hainlere mesaj: Biz Kara Fatma'nın, Şerife Bacı’nın torunlarıyız

 Taha Emre Özdemir  Ankara  HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemine devam eden 53 yaşındaki Rahime Uyumaz, polis memuru yeğeninin PKK terör örgütü tarafından kaçırılışını şöyle anlattı:

"28 Temmuz 2005'te Diyarbakır-Lice yolunda özel aracından eşi ve çocuğunun gözleri önünde PKK'lı hainler tarafından kaçırıldı. Onu ilk kez 6 ay sonra örgütün yayınladığı bir videoda gördük. Son olarak da 8 Haziran 2018'de görüntüleri yayınlandı. Son videoda onu görünce yaşıyor olmasına çok sevindik ama zayıflamış ve bitap düşmüş olmasından dolayı kahrolduk."

'Biz Anadolu anneleriyiz'

Hainlere, "Biz Kara Fatma'nın Şerife Bacı'nın torunlarıyız." mesajını veren teyze Uyumaz, şunları söyledi:

"Ben Mersinliyim. Semih Özbey'in annesi Malatyalı. Sedat Kaya'nın ailesi Mardinli. Bir aile var Erzurumlu bir başka aile Gaziantepli. Biz Anadolu anneleriyiz. Hazire Anne'nin önünü açtığı bu eyleme evlatlarımız geri verilene kadar devam edeceğiz. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyoruz. Asla yılmayacağız. Sadece hainlerden evlatlarımızı geri istiyoruz."

'Ünlü sanatçılarımız, siyasetçilerimiz nerede?'

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a "O kuduz, insan olsa benim polisimin kolunu ısırmazdı." diyerek tepki gösteren Rahime Uyumaz, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Biz burada herşeyi görüyoruz. Meşhur sanatçılarımız, siyasetçilerimiz nerede? Bizim eylemimiz bir insanlık meselesi. Tüm Türkiye'ye çağrıda bulunduk. Gelin bize destek olun dedik. Devletimize karşı her eyleme en ön saflarda koşanlar bugün burada değiller."

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:50
  1. Mardin
  2. Malatya
  3. Mersin
  4. Gaziantep
  5. Erzurum
  6. Ankara
  7. Diyarbakır
  8. Diyarbakır anneleri

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