Rahim ağzı kanseri kadınların korkulu rüyalarından biridir. Rahim Ağzı kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri belirtileri neler? Rahim ağzı kanseri tedavisi nasıl yapılır? Rahim ağzı kanseri testi tedavide etkili çözüm mü? Rahim ağzı kanseri genç yaş grubunda görülür. Genç ve ileri yaş grubunda ortaya çıkabilir. Rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni HPV virüsüdür. Rahim ağzı kanserinin ileri safhalara gelene kadar belirli bir belirtisi yok. Kanser evresine girildiğinde en belirgin rahim ağzı kanseri belirtileri kötü koku, geçmeyen akıntı. Düzensiz kanama gibi. İşte rahim ağzı kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri.

Rahim ağzı kanseri belirtileri arasında en yaygın olarak görüleni vajinal kanamadır. Vajinal kanama, adet dönemleri dışında, cinsel ilişkiden sonra ya da menopoz sonrası dönemde görülebilir. Diğer sık görülen belirti ise cinsel ilişki sırasında ağrı duyulmasıdır. Normal olmayan aşırı vajinal akıntı, adet döngüsünün anormal şekilde bozulması erken belirtilerden bazılarıdır.

Rahim ağzı, öncelikle rahim ağzındaki değişiklikler, eğer tanı erken konulup tedavisi planlanmazsa ve hasta kontrollerini aksatırsa HPV virüsleri ileri zamanlarda yüzde 1 olasılığında rahim ağzı kanserine dönüşebiliyorlar. Öyle ki bazen bu hastalar hayli ileri dönemde, cerrahi tedavinin yetersiz kalacağı aşamada doktora gidebiliyorlar. Sadece radyoterapi ve kemoterapi ile tedavisi gerekebilir.

Rahim ağzı kanseri - serviks kanseri belirtileri nelerdir?

* İlişki sonrası kanama. Özellikle bu hasta grubunun çok hızlı bir şekilde bir jinekolojik muayene yaptırması gerekir.

* Cinsel aktif döneme gelmiş olan kadınların ortalama 1 yıldan sonra rahim ağzı taraması olarak bilinen yöntemle rahim ağzından smear alarak veya HPV virüsü tespiti yapılarak herhangi bir riskli durum var mı yok mu bunun tespit edilmesi gerekir.

* 29-30 yaşına kadar 3 yılda bir smear testi yaptırılmalıdır.

* 30 yaş sonrası ise 5 yılda bir HPV testi yaptırılmalıdır.

* HPV testi pozitif çıkan hastalarda smeat testi değerlendirilerek eğer bunlarda bir risk faktörü varsa kolposkopi adı verilen rahim ağzının büyüterek, ilaç uygulayarak, riskli alanların tespit edilip, buralardan biyopsi alınıp, korkulacak bir şey olmadığının belirlenmesi gerekir. Ve buna göre gerekli tedavi planlanır. Unutulmamalıdır ki rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Erken tanı sayesinde tedavide başarıyı yakalamak ve hastaları kanserden korumak mümkün.