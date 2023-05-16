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Gündem Rahatsızsan kapı açık Nevzat! Yemek Sepeti kurucusundan skandal HÜDA PAR ve Yeniden Refah sözleri
Gündem

Rahatsızsan kapı açık Nevzat! Yemek Sepeti kurucusundan skandal HÜDA PAR ve Yeniden Refah sözleri

Yeniakit Publisher
2023-05-16 16:34:00 -
Rahatsızsan kapı açık Nevzat! Yemek Sepeti kurucusundan skandal HÜDA PAR ve Yeniden Refah sözleri

Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın, milli iradeyi hiçe sayan ifadelerle bir seçim değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını değerlendiren Aydın, milletin bağlı olduğunu sandıktaki oy oranıyla ortaya koyduğu milli ve manevi değerlerini hedef aldı.

Aydın seçim vaatlerinden rahatsız olduğu HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin hedefe koyduğu mesajında şunları söyledi:

Kadınlarımız için üzülüyorum. Zaten Müslüman bir ülkede yaşamanın gündelik zorlukları vardı. Bir de meclise saçma sapan fikirleriyle HÜDA PAR ve YRP girdi.

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