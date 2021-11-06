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Gündem Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı
Gündem

Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, sevenlerinden dua istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 09:38:00 -
Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.

"Tarif edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk"

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

"Dualarınızı eksik etmeyin"

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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