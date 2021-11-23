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Yerel Rahatsızlanan kadın belediye otobüsü ile hastaneye ulaştırıldı
Yerel

Rahatsızlanan kadın belediye otobüsü ile hastaneye ulaştırıldı

Elazığ'da bir yolcu otobüsü şoförü, araçta aniden fenalaşarak baygınlık geçiren bir kadını hastaneye yetiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 00:34:00 - 2021-11-23 00:42:36

Elazığ’da şehir içi yolcu otobüsünde rahatsızlanan kadını otobüs şoförü güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Güney çevre yolu hattında sefer yapan belediye yolcu otobüsünde bir kadın aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Şoför, otobüsü hastaneye sürdü

Yolcular kadının rahat nefes alması için etrafını açarken, şoför de güzergahını değiştirerek otobüsü hastaneye sürdü. Duraklarda durmadan devam eden otobüs şoförü, hastayı Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne yetiştirdi. Yol kenarına getirilen tekerlekli sandalye ile alınan hasta, acil servise götürülerek tedaviye alındı.

İsmi öğrenilemeyen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar otobüs şoförünü çabasından dolayı tebrik etti.

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