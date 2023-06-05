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Siyaset Rahatsız etmeyin... Seçim bitti, CHP tatile çıktı!
Siyaset

Rahatsız etmeyin... Seçim bitti, CHP tatile çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 16:08:00 -
Rahatsız etmeyin... Seçim bitti, CHP tatile çıktı!

CHP'de seçimlerin ardından istifa tartışmaları sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal seçimin ardından tatile gitti.

CHP'de seçimlerin ardından istifa tartışmaları sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal seçimin ardından tatile gitti.

Mahmut Tanal, "Günaydınlar. Sağlıklı ,huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum." ifadelerine yer vererek deniz kenarından bir fotoğraf paylaştı.

Muhalif sunucu Ece Üner duruma tepki göstererek "Adam kazandığının ertesi günü "çalışın, çalışın, daha çok çalışın" diyor. Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil…" ifadelerini kullandı.

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