Rahatsız edici beyaz saçlar tarihe karışacak! İbn-i Sina'nın formülü: Ucuz, doğal saç çıkarma yöntemleri

Saç beyazlaması yaşa bakmadan nerdeyse herkesin en büyük kabuslarından biridir. Saçlarınızda oluşan beyazları düzenli olarak boyayla kapatmak hem zaman kaybı hemde maddi olarak sizi zorlayan bir durumdur.

Bu rahtsız edici durumu hergün aç karnına yediğiniz sarımsak sayesinde son verebilirsiniz.

Nasıl mı? İşte size muhteşem sağlık önerileri

40 Gün boyunca aç karnına bir diş sarımsak yutacaksınız.

İbn-i Sina’nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri ise şunlar:

İŞTE 6 FARKLI YAĞ ÇEŞİDİ

-KARASAKIZ

Karasakız, Trakya bölgesinde yetişen kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bozcaada'da kuntra olarak bilinir.

SICAK YAĞLAR (KATRAN)

Katran Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişir. Katran doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü katran yağı son derece etkili bir yöntemdir. En önemli başat özelliği antiseptik, antiparaziter, antibakteriyel dir.

Ürünün tüketici ile olan ilişkisinde dönütleri şaşırtıcı ve çarpıcıdır.

Tüm cilt problemleri konusunda % 100 e yakın sonuçlar ile karşılaşılmıştır.

İbni Sina Saç Çıkarma Yöntemlerden SARIMSAK

Sarımsağı sirkeli suda bekletin. Daha sonra iyice ezip dövün ve bunu saç diplerinize sürüp bekletin

-KEÇİBOYNUZU YAĞI

Besleyici değeri oldukça yüksek olan keçiboynuzu, genellikle Akdeniz ikliminde yetişen bir meyvedir. Keçiboynuzunun İçerisinde bulunan vitamin ve bileşenler nedeniyle güçlü bir besin kaynağıdır.

-ÇÖREK OTU YAĞI

Türk mutfağında sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının pek çok faydası bulunuyor. Vücuttaki birçok sisteme iyi gelen ve hastalıklarla mücadelede rol oynayan çörek otu ve çörek otu yağına talep de gün geçtikçe artıyor.

-BAN OTU YAĞI

(Berç, Bengildek, Gâvur haşhaşı)

İçindekiler: «hiysiyamin «atropin «skopolamin

Yan tesiri: uyku kaçıncı özelliği vardır, bu maksatla içilir.

Telafisi: Eğer başka maksatla içilmişse karabaş otu karıştırılarak içilir.

şifası:

1) Uyku giderir: Uyumak istemediğiniz zaman bân otu kaynatıp balla tatlandırarak içiniz.

2) Asabilik, sinir bozukluğu: Bân otu, söğüt yaprağı ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

3) Ağrı kesici: Bân otu, selvi kozalağıyla beraber kaynatılıp içilir.

4) Romatizma: Bân otu, su, zeytinyağı karıştırılıp su uçana kadar kaynatılır, kalan zeytinyağı ile ağrıyan yerlere masaj yapılır.

-YABANİ ZEYTİNYAĞI

Delice zeytinyağı, doğal yollardan üretilen organik bir zeytinyağı çeşididir. Delice zeytinyağı, zeytinyağı türleri arasında en çok bilinen ve en doğal zeytinyağı türlerinden biridir. Delice zeytinyağı halk arasında genellikler çoral olarak da bilinmektedir. Bu zeytinyağı türü, yabani zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden elde edilmektedir. Yabani zeytin ağaçlarından zeytin toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Aynı şekilde zeytinyağı üretim aşaması da diğer zeytinyağlarına kıyasla çok daha zor metotlar gerektirmektedir. Yabani zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerin veriminin düşük olması da hesaba katıldığında delice zeytinyağının neden pahalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Hemen her zeytinyağının üretiminde 1 kilo zeytinyağı için ortalama 5-6 kilogram zeytin yeterli olurken, 1 litrelik delice zeytinyağı elde edilebilmesi için 18 ile 30 kg arası yaban zeytin ağaçlarından toplanmış zeytin gerekmektedir.

Delice zeytinyağı faydaları nelerdir?

Delice zeytinyağının faydaları özellikle hücre yenilenmesine yöneliktir. Delice zeytinyağı, ancak doğal olarak yetişmiş ağaçlardan toplanan zeytinlerden elde edilebildiği için genellikle evlerde şifa niyetine tutulan bir zeytinyağıdır. Delice zeytinyağının düzenli tüketiminde kişinin yararlanabileceği faydaları ise şu şekildedir:

Delice zeytinyağı hücre yenilenmesini hızlandırarak ilgili kimsenin daha genç ve sağlıklı gözükmesini sağlamaktadır.

Delice zeytinyağı özellikle prostat kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu fayda sağlamaktadır.

Delice zeytinyağı güçsüz saç köklerinin güçlenmesini sağlamaktadır.

Delice zeytinyağı ilgili kimsenin dişlerinin daha beyaz gözükmesini sağlamaktadır.

Delice zeytinyağı nasıl saklanmalıdır?

Delice zeytinyağı muhafaza koşulları, diğer yağ türlerinde olduğu gibi kişiye zorluk çıkarmamaktadır. Delice zeytinyağını uzun süre sağlıklı bir şekilde saklamak isteyen kimsenin dikkat etmesi gereken şeyler ise şu şekildedir:

Zeytinyağı güneş ışınlarından uzak tutulmalıdır.

Zeytinyağı bulunduğu yerin kokusunu aldığından kötü kokulu alanlardan uzak tutulmalıdır.

Zeytinyağının cam kaplarda, paslanmaz çelik teneke kaplarda ya da toprak kaplarda saklanması gerekmektedir. yurtgazetesi'nde yer alan habere göre: Cam kap kullanılacak ise camın etrafı, zeytinyağının güneş ışınlarından korunabilmesi için kaplanmalıdır.

Delice zeytinyağı kilo aldırır mı?

Delice zeytinyağının kilo aldırma ihtimali, yağlı bir ürün olduğundan çok fazla tüketilmesi halinde oldukça yüksektir. Ancak delice zeytinyağı çok az kullanılacak ise kilo aldırma ihtimali bulunmamaktadır.

İbni Sina saç beyazlaması sarımsak: ''Dört ay aç karnına sarımsak yendiğinde beyaz saçlar dökülür yerine siyah saç biter.'' (İbni Sina).