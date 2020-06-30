Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı: "Ordu dünyada su sporları merkezi olma yolunda hızla ilerliyor"

ORDU (AA) - Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, "Ordu dünyada su sporları merkezi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Yardımcı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da milli takım antrenörleri ile Melet Irmağı'nda parkur incelemelerinde bulundu.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in makamında basın toplantısı düzenleyen Yardımcı, raftingin hem sportif ayağı hem de turizm ayağı olan önemli bir spor dalı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin rafting sporu yönünden çok avantajlı bir ülke olduğuna değinen Yardımcı, birçok bölgede bu sporun yapılabildiğine değindi.

Ülkede yeni rafting sporu alanlarını oluşturma adına Cumhurbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yeni çalışmalarının olduğu bilgisini veren Yardımcı, bunlardan birisinin de Ordu ili olduğunu kaydetti.

Ordu'da raftingin yaygınlaşması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Yardımcı, 6 ay içerisinde projelerinin olgunlaşması sonrası Ordululara çok güzel müjdeler vereceklerinin altını çizdi.

Yardımcı, parkur incelemesi yaptıkları yerlerin rafting için son derece uygun olduğunu kaydederek, "Ordu dünyada su sporları merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İnşallah biz Ordumuz için kolları sıvadık. Yarın saat 14.00'de 4-5 bot ile yapacağımız etkinlikle Ordumuzdan bütün dünyaya sportif raftingin yapıldığı görüntüsünü Melet Irmağı'ndan vereceğiz." diye konuştu.

Aynı zamanda Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı olarak da görev aldığını bildiren Yardımcı, bu sporda sahada güçlü olmanın yanı sıra masada da güçlü olunması gerektiğine işaret etti.

"19 Yaş Altı Erkek Rafting Milli Takımı bugün dünya klasmanında birinci ülke" diyen Yardımcı bunun son derece önemli olduğuna değindi.

Yardımcı, Tuncel'den Ordu'ya atanan Vali Tuncay Sonel'in de rafting sporuna çok ilgili duyduğunu, bu açıdan da bakıldığı zaman Orduluların çok şanslı olduğunu sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise federasyon başkanı ile ilk olarak Melet Irmağı'nda parkur incelemesi yaptıklarını, incelemelerin Turnasuyu ve Bolaman Irmağı'nda da devam edeceğini bildirdi.

Rafting sporunu Ordu'da hem sportif hem de turizm amacıyla yaygınlaştıracaklarını söyleyen Genç, bu sporun kentin gençleri içinde bir nevi aktivite olacağını dile getirdi.