  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Raflarda yerini aldı! 100 çeşit var: Kilosu 30 TL'ye satılıyor
Gündem

Raflarda yerini aldı! 100 çeşit var: Kilosu 30 TL'ye satılıyor

Kış ayları yaklaşırken turşucular hazırlıklarını tamamladı. Taze mahsuller ile yapılan 110 çeşit turşu ise raflarda yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 07:21:00 -
Raflarda yerini aldı! 100 çeşit var: Kilosu 30 TL'ye satılıyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, genellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanıyor. Gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu, turşucularda yerini almaya başladı. Özellikle Samsun'da yaptığı 110 çeşit turşuyla dikkat çeken turşucu Zakir Tozlu, sezonun başlamasıyla halkın turşuya olan talebinin artmaya başladığını söyledi. Turşuların kilogram fiyatları ise 15 ile 30 TL arasında değişiyor. Şu sıralar ise en çok sarımsak, biber, salatalık ve domates turşuları satılıyor.

Kış mevsimine yaklaşırken sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Zakir Tozlu, "Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artık turşu çeşitlerimizi hazırladık, raflara koyduk, satışa sunduk. En güzel sebzelerle, en doğal yöntemlerle yaptığımız turşular müşterilerimizi bekliyor. Geçen sene 110 çeşit turşumuz vardı. Bu sene yine yaptık. Vatandaşlarımızdan bu kış aylarında çok fazla turşu tüketmesini istiyoruz. Bağışıklık sistemi ve güçlü bir bünye için bol bol turşu tüketilmeli. Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonlar görülmeye başladı. Her zaman söylediğimiz gibi turşu ve turşu suyu çok iyi geliyor. Sezonumuzun başlamasıyla birlikte halkımızın turşuya olan talebi de artmaya başladı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı olarak adlandırılan, Hz. Muhammed’in Miraç mucizesi esnasında 'Burak' adlı bineğini b..
Sadece bir tatlı kaşığı yeterli... Öksürüğü anında kesiyor
Sağlık

Sadece bir tatlı kaşığı yeterli... Öksürüğü anında kesiyor

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte öksürük olayları artmaya başladı. Vücut için doğal antioksidan olan "sumak çayı" ise öksürüğe karşı bi..
Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama
Siyaset

Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama

Van ziyareti sırasında asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama yapıldı. Partid..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay