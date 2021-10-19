Raflarda yerini aldı! 100 çeşit var: Kilosu 30 TL'ye satılıyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, genellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanıyor. Gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu, turşucularda yerini almaya başladı. Özellikle Samsun'da yaptığı 110 çeşit turşuyla dikkat çeken turşucu Zakir Tozlu, sezonun başlamasıyla halkın turşuya olan talebinin artmaya başladığını söyledi. Turşuların kilogram fiyatları ise 15 ile 30 TL arasında değişiyor. Şu sıralar ise en çok sarımsak, biber, salatalık ve domates turşuları satılıyor.



Kış mevsimine yaklaşırken sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Zakir Tozlu, "Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artık turşu çeşitlerimizi hazırladık, raflara koyduk, satışa sunduk. En güzel sebzelerle, en doğal yöntemlerle yaptığımız turşular müşterilerimizi bekliyor. Geçen sene 110 çeşit turşumuz vardı. Bu sene yine yaptık. Vatandaşlarımızdan bu kış aylarında çok fazla turşu tüketmesini istiyoruz. Bağışıklık sistemi ve güçlü bir bünye için bol bol turşu tüketilmeli. Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonlar görülmeye başladı. Her zaman söylediğimiz gibi turşu ve turşu suyu çok iyi geliyor. Sezonumuzun başlamasıyla birlikte halkımızın turşuya olan talebi de artmaya başladı" dedi.