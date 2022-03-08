Rafında yağ bulunmayan marketin deposu şok etti! Zabıta böyle yakaladı

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye’de yağ fiyatlarının artması marketlerde iki gün önce uzun kuyruklar oluşturdu.

İzdihama varan görüntüler oluşmasına neden olan konu ise yağ fiyatlarına büyük zam geleceği iddiasıydı.

Hükümetten ardı ardına açıklamalar gelerek Türkiye’nin yağ stokunun olduğu vurgulandı.

Belediyelerde de stokçulara karşı operasyon düzenlemeye başlandı.

Stokçulukla mücadele kapsamında denetimler yapan Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, bir depoda satışa hazır halde 15 bin litre ayçiçek yağı stoğu tespit etti.

Tespitin ardından ilgili firmalara ceza kesildi.