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Gündem Rafında yağ bulunmayan marketin deposu şok etti! Zabıta böyle yakaladı
Gündem

Rafında yağ bulunmayan marketin deposu şok etti! Zabıta böyle yakaladı

Stokçuluk kapsamında denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, raflarında yağ bulunmayan bir marketin deposunda 15 bin litre ayçiçek yağı stoğu tespit etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:33:00 -

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye’de yağ fiyatlarının artması marketlerde iki gün önce uzun kuyruklar oluşturdu.

İzdihama varan görüntüler oluşmasına neden olan konu ise yağ fiyatlarına büyük zam geleceği iddiasıydı.

Hükümetten ardı ardına açıklamalar gelerek Türkiye’nin yağ stokunun olduğu vurgulandı.

Belediyelerde de stokçulara karşı operasyon düzenlemeye başlandı.

Stokçulukla mücadele kapsamında denetimler yapan Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, bir depoda satışa hazır halde 15 bin litre ayçiçek yağı stoğu tespit etti.

Tespitin ardından ilgili firmalara ceza kesildi.

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Yorumlar

ahmetali

yazdığınız ceza adamlara birşey yapmıyor. o cezalarıda zam olarak biz ödüyoruz. masaya yumruk vuracak babayiğit bekleniyor.
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kim bilir böyle kaç tane var

kim bilir böyle kaç tane var. halkımıza da güvenemeyeceksek napalım artık
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