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Rafet Vergili kimdir nereli ve kaç yaşında? Karabük belediye başkanı Rafet Vergili

MHP Karabük belediye başkan adayı Rafet Vergili 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 39,83 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak Karabük belediye başkanı seçildi. Rafet Vergili, 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır. 31 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olan Rafet Vergili 31 Mart 2019 yerel seçimlerde 3. Dönem belediye başkanı olmuştur. Rafet Vergili kimdir? Rafet Vergili neleri ve kaç yaşında? Rafet Vergili hangi görevlerde bulundu? İşte Rafet Vergili biyografisi…

04 Nisan 2019 Perşembe 20:00
Rafet Vergili kimdir nereli ve kaç yaşında? Karabük belediye başkanı Rafet Vergili

MHP Karabük belediye başkan adayı Rafet Vergili 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 39,83 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak Karabük belediye başkanı seçildi. Rafet Vergili, 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır. 31 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olan Rafet Vergili 31 Mart 2019 yerel seçimlerde 3. Dönem belediye başkanı olmuştur. Rafet Vergili kimdir? Rafet Vergili neleri ve kaç yaşında? Rafet Vergili hangi görevlerde bulundu? İşte Rafet Vergili biyografisi…

Rafet Vergili kimdir?

1959 yılında Araç ilçesinde dünyaya geldi. Karabüklü merhum iş adamı Mehmet Vergili’nin oğlu olan Rafet Vergili, beş çocuk babası ve dört torun sahibidir. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamlamıştır. Lise tahsilinden sonra bugünkü Kastamonu Üniversitesinde Makina Mühendisliği eğitimine başlamış ancak 1980 döneminin siyasi şartları gereği tamamlamamıştır.

1979 yılında iş hayatına atılmıştır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya’da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirmiştir. Şu anda Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur.

1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır.

Daha sonra 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Karabük Ticaret Odası Başkanlığı döneminde;

- Karabük, kalkınmada öncelikli il (teşvik) kapsamına alınmıştır.

- Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

- Karabük, doğalgaz hattı yapımı kapsamı içine aldırılmıştır.

- Karabük Demir Çelik için kütük makinesi yapımı çalışmalarında bulunulmuştur.

Karabük'teki bir çok sivil toplum kuruluşu, vakıf ve derneklerin üyesi veya yöneticisi olarak Karabük iline çeşitli hizmetlerde bulunmuştur.

31 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olup Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdürmektedir.

31 Mart 2019 Karabük yerel seçim sonuçları

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 20:00
  1. Karabük
  2. Kastamonu
  3. Rafet Vergili kimdir?
  4. Rafet Vergili nereli?
  5. Rafet Vergili hayatı
  6. Rafet Vergili biyografisi
  7. Rafet Vergili karabük belediye başkanı

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