Rafet El Roman'ın aldığı acı haberle yıkıldı
Rafet El Roman'ın 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut'u kaybetti. Yaşdut'un ciddi bir rahatsızlığı olmadığı, cuma sabahı evinde uyku halindeyken vefat ettiği öğrenildi.
Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Ciddi bir rahatsızlığı olmayan babasının, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken vefatı, Rafet El Roman ve tüm ailesini üzüntüye boğdu.
Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verilecek.