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Rafadan Tayfa Kuzey Amerika turnesinde ilk sahnesini aldı

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerini canlandıran tiyatro gösterisi, Kuzey Amerika turnesinde ilk sahnesini alarak seyircinin karşısına çıktı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
Rafadan Tayfa Kuzey Amerika turnesinde ilk sahnesini aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından organize edilen ücretsiz gösteri, New Jersey’deki Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezi’nde çocukların beğenisine sunuldu.  

Aileleriyle salonu dolduran çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin seslendirdiği Türkçe şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Yoğun ilgi gören tiyatro gösterisinin sonunda çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.

Amerika ve Kanada turnesi sürecek

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ve kültür gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatıldığı belirtilen Rafadan Tayfa çizgi karakterlerinin tiyatro gösterimi 7 Haziran Cuma New Haven, 8 Haziran Cumartesi New York, 10 Haziran Pazartesi Long Island, 11 Haziran Salı Levittown ve 12 Haziran Çarşamba da Rochester’da devam edecek.

Tiyatro ekibi, 9 Haziran Pazar günü New York Başkonsolosluğunun öncülüğünde “New York’ta bu yaz, her yer kırmızı beyaz” sloganıyla Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenecek Amerika Türk Günü etkinliğinde de sahne alacak.

Kanada'ya 13 Haziran'da geçecek olan Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, 14 Haziran’da Toronto'da, 15 Haziran’da da Montreal şehrinde çocuklarla buluşarak Kuzey Amerika turnesini tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
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