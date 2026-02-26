  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandırıyorlardı! O suç örgütünün üyelerine dava Özbekistan Afganistan’ın altını üstüne getirecek! Jeolojik arama çalışmaları resmen başladı Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti Avrupa kapısında vize kaosu bitiyor mu! Polonya'dan Türk yolculara uyarı: Aracı kurumlara itibar etmeyin TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye teşekkür PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede! Ailenin talebini paspas gibi çiğnedi! Köpeğin saldırdığı kıza bir darbe de CHP'li başkandan F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Spor Rafa Silva'nın golün Benfica'ya yetmedi! Turu Real Madrid aldı
Spor

Rafa Silva'nın golün Benfica'ya yetmedi! Turu Real Madrid aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rafa Silva'nın golün Benfica'ya yetmedi! Turu Real Madrid aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, sahasında Benfica’yı 2-1 mağlup ederek toplamda 3-1’lik skorla çeyrek finale yükseldi. Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Real Madrid, Benfica'yı 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanyol devi Real Madrid, Portekiz’de 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Benfica’yı konuk etti.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 100. maçına çıktı.

Real Madrid maçı 2-1 kazanarak toplamda 3-1'lik skorla turu atlayan taraf oldu. Benfica'nın sayısı Rafa Silva'dan gelirken; Real Madrid'de goller Touchameni ve Vinicius'tan geldi.

İspanyol devi son 16 turunda Sporting CP ya da Manchester City'den birisiyle eşleşecek.

UEFA’dan FIFA kokartlı Türk hakeme görev
UEFA’dan FIFA kokartlı Türk hakeme görev

Spor

UEFA’dan FIFA kokartlı Türk hakeme görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece

Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın'
Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın'

Spor

Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23