Rafa Silva'nın golün Benfica'ya yetmedi! Turu Real Madrid aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, sahasında Benfica’yı 2-1 mağlup ederek toplamda 3-1’lik skorla çeyrek finale yükseldi. Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanyol devi Real Madrid, Portekiz’de 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Benfica’yı konuk etti.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 100. maçına çıktı.
Real Madrid maçı 2-1 kazanarak toplamda 3-1'lik skorla turu atlayan taraf oldu. Benfica'nın sayısı Rafa Silva'dan gelirken; Real Madrid'de goller Touchameni ve Vinicius'tan geldi.
İspanyol devi son 16 turunda Sporting CP ya da Manchester City'den birisiyle eşleşecek.