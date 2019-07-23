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Radyoya şarkı isteği gibi yolladıkları şifreli mesajlar çözüldü! O hainler öldürüldü

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin bir radyoya şarkı isteği gibi yolladığı şifreli mesajlar çözüldü. 5 teröristin Munzur Vadisi'nde buluşacağı tespit edilerek, başlatılan operasyon sonrası aralarında MLKP Tunceli sorumlusu Taylan Kutlar'ın da olduğu 4 terörist öldürüldü.

23 Temmuz 2019 Salı 10:05
Radyoya şarkı isteği gibi yolladıkları şifreli mesajlar çözüldü! O hainler öldürüldü

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde MLKP Tunceli sorumlusu olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan Taylan Kutlar'ın da aralarında bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Tunceli Jandarma Komutanlığı istihbarat birimleri, terör örgütü üyelerinin internet üzerinden yayın yapan bir radyo kanalını şifreli mesaj göndermek için kullandığını belirledi. Buna göre, spikerin istek şarkılarına sözde dinleyicilerden gelen mesajı adı altında teröristlere gönderdiği şifreli mesajı çözdü. PKK ve MLKP'li teröristlerin Kandil'den gelen talimatla eylem yapmak üzere Ovacık ilçesi Munzur vadisinde buluşacağını tespit etti. 

Tunceli Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel harekat (JÖH) timleri Ovacık ve Munzur vadisini yarım ay şeklinde ablukaya alarak karadan pusulama ve gözetleme, havadan ise iki İHA ile taramaya başladı.

Son konuşması oldu

3 Temmuz'da sabaha karşı 05.17'de 'Seydo Azad ' kod adlı Taylan Kutlar'ın Kandil'de bulunan ana telsize "Burada çiçekler açtı" dediği belirlendi. Kutlar daha sonra telsizini kapattı. Kutlar'ın 2 dakika 25 saniye süren bu konuşmasından sinyal takibiyle teröristin bulunduğu bölgeyi belirledi. Havadan ve karadan hedef olmamak için sürekli yer değiştiren terörist grubun peşini araziden ayrılmadan 168 saat (1 hafta) takip eden JÖH timleri, 10 Temmuz'da sık ormanlık ve derin vadileri bulunan bölgede İHA'ların verdiği son görüntüde 5 kişi oldukları belirlenen teröristleri kıstırdı. Havadan bir F-16 savaş uçağının destek verdiği operasyonda 5 terörist öldürüldü. 

Etkisiz hale getirilen Kutlar'ın 29 Ağustos 2017'de K.Maraş'ta öldürülen MLKP örgütünün Türkiye silahlı kanat sorumlusu Hüseyin Akçiçek ile yaralı olarak ele geçirilen Gürbüz Topçu ile birlikte Ovacık'ta PKK'lı genç kadın teröristlerle birlikte fotoğrafları ele geçirildi.Tunceli Ovacık- Munzur kırsalında çektirdiği son fotoğraflarında terörist Kutlar MLKP ve PKK'lı kadın teröristlere halay çektirerek seyrettiği görülüyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:05
  1. Tunceli
  2. Terörden Arananlar Listesi'

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