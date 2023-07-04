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Dünya Radyoaktif suyun okyanusa tahliyesi için kritik karar
Dünya

Radyoaktif suyun okyanusa tahliyesi için kritik karar

Yeniakit Publisher
2023-07-04 07:35:00 -
Radyoaktif suyun okyanusa tahliyesi için kritik karar

Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesi zamanını, kapsamlı değerlendirme sonrasında belirleyecek.

2011'deki deprem ve tsunami sonrası hasar gören nükleer santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliyesi planı, ülke kamuoyunda gündem oluşturuyor.

Japonya hükümeti, komşu ülkelerin ve yerel balıkçıların, atık suyun çevre, gıda güvenliği ve insan sağlığı için risk oluşturabileceğine dair endişelerini hafifletmeyi hedefliyor.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, atık suyun denize salıverilmesi zamanını, kapsamlı değerlendirme sonrası ilan edeceklerini söyledi.

Matsuno, denize tahliyenin bu yıl yaz aylarında başlatılması planlamasında olası bir değişiklik öngörülebileceğine yönelik soruya, "değişiklik olmayacağı" yanıtını verdi.

Atık suyun, güvenlik tedbirlerine katı şekilde uyularak, denize tahliye edileceğini kaydeden Matsuno, sürece ilişkin televizyon ve sosyal medya yoluyla halkın bilgilendirileceğini söyledi.
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İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) koalisyon ortağı Komeito'nun "kötü söylenti" uyarısını dikkate aldıklarını kaydeden Matsuno, "itibar zedelenmesine karşı" eyleme geçeceklerini belirtti.

Komeito'nun Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, atık suyun, yüzme sezonunda boşaltılmaması gerektiğini belirterek, "Kötü söylentilere karşı (hükümetin) acele etmemesini arzu ediyoruz." demişti.

Öte yandan Japonya'da hükümet temsilcileri, başkent Tokyo'da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve heyetiyle bir araya gelecek.

Grossi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında, radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliye edilmesi planının güvenliğine yönelik UAEA'nın son raporu, Japonya hükümetine teslim edilecek.

UAEA'nın raporu doğrultusunda, denize tahliye tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Pasifik ülkeleri gezisi kapsamında Grossi'nin, UAEA'nın görüşlerini, tahliyenin çevresel etkilerine yönelik endişeler taşıyan Güney Kore ve Yeni Zelanda'ya da aktaracağı kaydediliyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı, sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvimin kamuoyuna açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yıl yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılacağı planını Nisan 2021'de duyurmuştu. Komşu ülkeler Çin ve Güney Kore karara tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

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