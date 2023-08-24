Radyoaktif su denize boşaltılıyor

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi ve tsunaminin ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin planda sona gelindi. Tahliye işlemi için santralden Pasifik Okyanusu açıklarına uzanan 1 kilometrelik su altı tüneli inşa eden tesis işletmecisi Tokyo elektrik iletişim ve dağıtım şirketi TEPCO'dan yapılan açıklamada, yaklaşık bin tankta muhafaza edilen 1.3 milyon ton arıtılmış suyun tahliyesine yerel saatle 13.00 civarında başlandığı duyuruldu. İlk tahliye operasyonunun 17 gün süreceği, 7 bin 800 ton arıtılmış suyun denize boşaltılacağı aktarıldı. Japonya'da izin verilen maksimum trityum konsantrasyonun 40'ta biri oranında arıtılan suyun tahliyesine başlanmasının ardından santral açıklarındaki sularda radyoaktif madde ölçümü yapılacağı ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Güvenlik prosedürleri kapsamında yüksek miktarda arıtılmış suyun bir defada deşarj edilememesi nedeniyle tahliye işleminin tamamlanmasının 30 yılı bulması bekleniyor.

Nükleer facia yaşanmıştı

Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Nükleer Santrali kazasında, deprem ve tsunaminin ardından 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Güvenlik riski nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edilmiş, kaza sonrasında 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluştuğu açıklanmıştı. Japonya hükümeti uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize boşaltılmasına karar vermişti. Tokyo'nun kararı, başta yerel balıkçılar olmak üzere Japonya’nın bazı komşularının da tepkisini çekmişti.

Atom Enerjisi Kurumu yeşil ışık yakmıştı

Japonya hükümeti şeffaf şekilde yürütülecek tahliye sürecinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından da denetleneceğini açıklamıştı. IAEA uzmanlarının yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucu hazırladığı raporda, Tokyo'nun tahliye planının uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilmiş ve tahliyenin çevre üzerinde "önemsiz" bir etkiye sahip olacağı kaydedilmişti.

Çin’den Japonya’ya Fukushima tepkisi: "Bencilce ve sorumsuzca"

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasını kınadı. Çin Gümrük Genel İdaresi ise Japonya’dan deniz ürünleri ithalatının durdurulduğunu açıkaldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japonya hükümetinin Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde 2011’deki deprem ve tsunami sonucu biriken radyoaktif atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başlamasına tepki geldi. Açıklamada, Pekin’in Çin halkının gıda güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulanarak, "Çin, Japonya’nın girişimine kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin, Japon tarafı nezdinde bu yanlış eylemi durdurmaları hususunda resmi girişimde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı. Nükleer güvenlikle ilgili bir konu olan nükleer içerikli suyun okyanusa boşaltılmasının etkilerinin Japonya’nın sınırlarının ötesine geçtiğine işaret edilerek, "Suyun okyanusa zorla başlatılması, küresel kamu yararını hiçe sayan son derece bencilce ve sorumsuzca bir eylem" denildi.

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Çin, Japonya’dan deniz ürünleri ithalatını durdurdu

Çin Gümrük Genel İdaresinden yapılan açıklamada ise Japonya’dan deniz ürünleri ithalatının durdurulduğu belirtildi. Karara gerekçe olarak Fukushima Nükleer Santrali’ndeki atık suyun okyanusa boşaltılmasından kaynaklı olarak gıda güvenliğine yönelik radyoaktif kirlilik riskinin önlenmesi gösterildi. Yapılan açıklamada, Çinli tüketicilerin sağlığını korumak ve ithal gıdaların güvenliğini sağlamak için Japonya menşeli deniz ürünlerinin ithalatının 24 Ağustos 2023 itibarıyla tamamen askıya alındığı vurgulandı.

Tepki çeken tahliye işlemi

Japonya, 2011 yılındaki 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu büyük hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyu bugün yerel saatle 13.00 itibarıyla Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı. İlk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 ton olmak üzere Mart 2024’e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması planlanıyor.

Pekin başından beri itiraz ediyordu

Çin yönetimi, Japonya’nın atık suyu okyanusa boşaltma planına başından beri karşı çıkıyordu. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong önceki gün Japonya’nın Tokyo Büyükelçisi Hideo Tarumi’yi bakanlığa çağırarak ülkesinin tepkisini iletmişti. Sun Weidong, Japonya’nın nükleer atık suyu denize boşaltma planının uluslararası toplumun endişelerini ve itirazlarını göz ardı ettiğini belirterek söz konusu planı kınamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de dün düzenlenen basın toplantısında, Japonya’yı söz konusu kararından dönmeye çağırdıklarına işaret ederek, "Okyanusa yapılacak tahliyenin negatif etkileri geri döndürülemez. 24 Ağustos 2023’ün deniz çevresi için bir felaket günü olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.