Radyo yayıncılığı 93 yaşında

Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşını kutluyor.

“Alo Alo Muhterem Samiin, Burası İstanbul Telsiz Telefonu” sözleriyle Türkiye’de radyo yayıncılığı, 93 yıl önce, 6 Mayıs 1927’de, Sirkeci’nin meşhur Büyük Postane’sinin bodrum katında, Eşref Şefik’in yaptığı bu anonsla başladı.

Marmara Radyo ve TV Yayıncıları Dernek (MARTED) Başkanı Hasan Şirin, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MARTED Başkanı Şirin mesajında: ’’Bugün, yerel, bölgesel, ulusal ve TRT olmak üzere 1000’’in üzerinde radyomuz, samimi bir arkadaş olarak,eğitici, öğretici, tanıtıcı, eğlendirici gücü ve etkisiyle gönüllerimizde taht kurmuş;her düşünceye ve sese açık mikrofonlarıyla sosyal, kültürel hayatın, ekonominin ve tabii ki demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Radyo yayıncılığının 93. yılında, radyoya gönül vermiş ve halen aynı heyecanı hisseden yayıncılar olarak, “6 Mayıs Radyo Günü’nü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.’’ dedi.