Radyasyon sadece cep telefonlarından yayılmıyor...
Radyasyonla ilgili bilenen en yaygın bilgi kansere neden olduğu. Bununla beraber radyasyonun sadece uyurken telefonu yanında bulundurmamakla sınırlı olduğu da bir yanılgı. Radyasyonla ilgili ilginizi bir hayli çekecek bilgiler yazımızda...28 Haziran 2018 Perşembe 21:39
1- Radyasyon her yerde derken şaka yapmıyorduk. Tepenizdeki ampulden yayılan ışık da aslında bir çeşit radyasyondur.
2- Radyo dinlerken, tv izlerken, evinizde kaloriferiniz sayesinde ısınırken ve hatta mangal yaparken bile radyasyona maruz kalıyorsunuz.
3- Mikrodalga fırınlar radyasyon bakımında zararlı değildir. Bu sebeple mikrodalga kullanmıyorsanız radyo da dinlememelisiniz zira yaydıkları ışınlar aynı gruptan.
4- Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun kansere sebep olduğu hiçbir araştırma tarafından kanıtlanamamıştır.
5- Yapılan çalışmalar cep telefonlarının piyasa çıkmasından sonra beyin tümörlerinin sayısında herhangi bir artış olmadığını göstermektedir.
6- Çevremizde aletlerin yaydıkları radyasyon birikerek zararlı hale gelmez. Fizik bunu 100 seneden uzun bir süre önce kanıtladı.
7- Televizyon kumandaları kızılötesi radyasyon yayarlar ve yaydıkları frekans mikrodalga fırınlardan da cep telefonlarından da fazladır. Ancak bu zararlı oldukları anlamına gelmez.
8- Ormanda ısınmak için ateş yaktığınızda da radyasyon ortaya çıkar. O sebeple herhangi bir şey için radyasyon yayıyormuş demek anlamlı değildir.
9- Akciğer röntgeni çektirdiğinizde maruz kaldığınız radyasyon miktarı 6 saatlik bir uçak yolculuğunda maruz kaldığınızın yaklaşık yarısı kadardır.
10- Radyasyon elbette kansere sebep olabilir. Morötesi ve X ışını gibi ışınların kanserojen olması, radyasyon yaymalarından değil yüksek frekans, dalga boyu ve enerjiye sahip olmalarındandır.
11- Solaryum cihazları senelerce zararsız olarak pazarlanmış olsalar da uzun seneler düzenli olarak solaryuma giden insanların cilt kanserine yakalanma oranı diğerlerine göre %75 daha fazladır.
12- Kaktüslerin radyasyonu kendisine çekip emdiği koca bir yalandan ibarettir. Radyasonun bu şekilde emilmesi mümkün değildir.
13- Avm’lerin, havalimanlarının girişlerinde bulunan güvenlik kapıları metal dedektörleridir, radyasyon yaymazlar.
14- Her musibeti yoğurt ile savacağını düşünen halkımız sizi yanıltmasın, yoğurt yemek sizi radyasyondan korumaz.
15- Radyasyon kaynağından uzaklaşıldıkça şiddeti azalır. Dolayısıyla tehlikeli boyuttaki radyasyondan "koşarak kaçmak" ilk anda yapılacak en mantıklı şeydir.
Kaynak: onedio.com
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