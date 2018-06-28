Radyasyon sadece cep telefonlarından yayılmıyor...

1- Radyasyon her yerde derken şaka yapmıyorduk. Tepenizdeki ampulden yayılan ışık da aslında bir çeşit radyasyondur.

2- Radyo dinlerken, tv izlerken, evinizde kaloriferiniz sayesinde ısınırken ve hatta mangal yaparken bile radyasyona maruz kalıyorsunuz.

3- Mikrodalga fırınlar radyasyon bakımında zararlı değildir. Bu sebeple mikrodalga kullanmıyorsanız radyo da dinlememelisiniz zira yaydıkları ışınlar aynı gruptan.

4- Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun kansere sebep olduğu hiçbir araştırma tarafından kanıtlanamamıştır.

5- Yapılan çalışmalar cep telefonlarının piyasa çıkmasından sonra beyin tümörlerinin sayısında herhangi bir artış olmadığını göstermektedir.

6- Çevremizde aletlerin yaydıkları radyasyon birikerek zararlı hale gelmez. Fizik bunu 100 seneden uzun bir süre önce kanıtladı.

7- Televizyon kumandaları kızılötesi radyasyon yayarlar ve yaydıkları frekans mikrodalga fırınlardan da cep telefonlarından da fazladır. Ancak bu zararlı oldukları anlamına gelmez.

8- Ormanda ısınmak için ateş yaktığınızda da radyasyon ortaya çıkar. O sebeple herhangi bir şey için radyasyon yayıyormuş demek anlamlı değildir.

9- Akciğer röntgeni çektirdiğinizde maruz kaldığınız radyasyon miktarı 6 saatlik bir uçak yolculuğunda maruz kaldığınızın yaklaşık yarısı kadardır.

10- Radyasyon elbette kansere sebep olabilir. Morötesi ve X ışını gibi ışınların kanserojen olması, radyasyon yaymalarından değil yüksek frekans, dalga boyu ve enerjiye sahip olmalarındandır.

11- Solaryum cihazları senelerce zararsız olarak pazarlanmış olsalar da uzun seneler düzenli olarak solaryuma giden insanların cilt kanserine yakalanma oranı diğerlerine göre %75 daha fazladır.

12- Kaktüslerin radyasyonu kendisine çekip emdiği koca bir yalandan ibarettir. Radyasonun bu şekilde emilmesi mümkün değildir.

13- Avm’lerin, havalimanlarının girişlerinde bulunan güvenlik kapıları metal dedektörleridir, radyasyon yaymazlar.

14- Her musibeti yoğurt ile savacağını düşünen halkımız sizi yanıltmasın, yoğurt yemek sizi radyasyondan korumaz.

15- Radyasyon kaynağından uzaklaşıldıkça şiddeti azalır. Dolayısıyla tehlikeli boyuttaki radyasyondan "koşarak kaçmak" ilk anda yapılacak en mantıklı şeydir.

Kaynak: onedio.com