Radarın yerini tespit eden cihaz gündem oldu! 3000 metreden sürücüyü uyardı
Radar uygulaması yapan araçların KA bandını yakalayarak 1500-3000m uzaktan sürücüyü uyardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Radar uygulaması yapan araçların KA bandını yakalayarak 1500-3000 metre uzaklıktan sürücüyü uyardığı anlar, radar uyarı cihazlarının gelişmiş teknolojisini gözler önüne seriyor. Bu cihazlar, sürücülerin hız kontrol noktalarını önceden fark etmelerini sağlıyor ve hız cezalarından kaçınmalarına yardımcı oluyor.
Ancak, bu tür radar uyarı cihazlarının ülkemizde kullanılması yasaktır. Kullanımı halinde cezai işlem uygulanmaktadır. Bu yasağın amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve hız limitlerine uyulmasını teşvik etmektir.
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