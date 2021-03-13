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Spor Radamel Falcao'dan muhteşem geri dönüş
Spor

Radamel Falcao'dan muhteşem geri dönüş

Sık sık sakatlıklarla gündeme gelen Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki 9. golünü attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 22:20:00 -
Radamel Falcao'dan muhteşem geri dönüş

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao uzun süren sakatlığın ardından iyi formuyla dönmeyi başardı.

Falcao, Samatta'yı ikiye katladı

Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao, Kayserispor maçında da 1 gol atarak bu sezon çıktığı 12. maçında 8. golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu attığı gollerle Fenerbahçeli Samatta'nın 21 maçta attığı gol sayısını (4) ikiye katlamış oldu.

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