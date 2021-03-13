Radamel Falcao'dan muhteşem geri dönüş
Sık sık sakatlıklarla gündeme gelen Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki 9. golünü attı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao uzun süren sakatlığın ardından iyi formuyla dönmeyi başardı.
Falcao, Samatta'yı ikiye katladı
Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao, Kayserispor maçında da 1 gol atarak bu sezon çıktığı 12. maçında 8. golünü attı.
Kolombiyalı futbolcu attığı gollerle Fenerbahçeli Samatta'nın 21 maçta attığı gol sayısını (4) ikiye katlamış oldu.