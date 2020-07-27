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Spor

Radamel Falcao yerine Mario Mandzukic!

Galatasaray'ın, sakatlıkları nedeniyle istenen performansı veremeyen Radamel Falcao yerine Mario Mandzukic’i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:25:00 -
Radamel Falcao yerine Mario Mandzukic!

Sarı kırmızılılar, bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve sakatlıklar sebebiyle birçok maç kaçıran Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Galatasaray, takımın en çok maaş kazanan futbolcusu Falcao ile yolları ayırmak istiyor.

Falcao yerine başka bir yıldız

Galatasaray'ın ayrıca Falcao’nun yerine bir başka dünya yıldızını kadroya katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Al Duhail ile sözleşmesini fesheden Hırvat forvet Mario Mandzukic'in de Galatasaray'dan gelebilecek olası bir teklife açık olduğu kaydedildi.

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