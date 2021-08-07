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Spor Rachid Ghezzal transferi son dakika | Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında?
Spor

Rachid Ghezzal transferi son dakika | Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında?

Rachid Ghezzal kaç yıllık sözleşme imzaladı? Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal transferinde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Rachid Ghezzal'in Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki, Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 13:40:00 -
Rachid Ghezzal transferi son dakika | Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında?

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal transferi konusunda İngiliz kulübü Leicester City ile anlaştı. Cezayirli futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Rachid Ghezzal transferi son dakika | Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında?

Rachid Ghezzal 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Cezayirli futbolcunun bonservisi Premier Lig ekibi Leicester City'de bulunuyor.

Futbol kariyerine Vaulx-en-Velin'de başlayan Raşit Gezzal, 2004'te Lyon altyapısına transfer oldu. Profesyonel kariyerine 2010'da başlayan Raşit Gezzal, 2017'de Monaco'ya transfer oldu. 2018 senesinde Raşit Gezzal, Premier Lig ekibi Leicester City’e imza attı.

Rachid Ghezzal, İngiliz ekibiyle 23 maça çıkıp 3 gol attı. 2019-2020 sezonun Fiorentina'da kiralık oynayan Rachid Ghezzal, 2020'de Beşiktaş'a kiralandı. Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile 35 aça çıkıp 8 gol attı ve 18 asist yaptı.

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