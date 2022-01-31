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Spor Rachid Ghezzal sakatlandı mı? Rachid Ghezzal sağlık durumu nasıl?
Spor

Rachid Ghezzal sakatlandı mı? Rachid Ghezzal sağlık durumu nasıl?

Rachid Ghezzal sakatlığı ne? Beşiktaş son dakika haberleri… Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, son haftalarda iyi bir performans sergilemekte. Süper Lig 24. hafta maçlarına hazırlıklarını yapan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal'ın Antalya kampından ayrıldığını öğrenildi. Peki Rachid Ghezzal kamptan neden ayrıldı? Rachid Ghezzal sakatlandı mı? Rachid Ghezzal sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:22:00 - 2022-01-31 14:25:09
Rachid Ghezzal sakatlandı mı? Rachid Ghezzal sağlık durumu nasıl?

Süper Lig'e verilen milli maç arasında Antalya'da çalışan Beşiktaş'ta kamp kadrosunda bulunan Rachid Ghezzal’ın kamptan ayrıldığı açıklandı. Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle Antalya kampından ayrıldığını açıkladı.

Rachid Ghezzal sakatlığı ne?

Beşiktaş'ın açıklaması: Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.

Beşiktaş Antalya kamp kadrosu

Teknik direktör Önder Karaveli tarafından belirlenen 17 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Serdar Saatçı, Kerem Kalafat, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç, Emirhan Delibaş, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Domagoj Vida, Salih Uçan, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Kenan Karaman, Can Bozdoğan. Siyah beyazlı takım 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya kampında çalışmalarına devam edecek.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig 24. hafta maçında Beşiktaş 6 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

 

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