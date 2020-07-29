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Aktüel

Rabia Naz Vatan soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz

İstanbul Barosuna bağlı bir grup avukat, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada verilen takipsizlik kararına itiraz etti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:40:56 -
Rabia Naz Vatan soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir grup avukat, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada verdiği takipsizlik kararına itirazda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir grup avukat, Vatan'ın ailesi adına hazırladıkları itiraz dilekçesini, Giresun Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosuna sundu.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin bazı incelemeler yapılarak rapor hazırlanması istenen dilekçede, hazırlanan bazı raporlar arasında çelişki bulunduğu savunularak, çelişkilerin giderilmesi talep edildi.


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