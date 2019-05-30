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Rabia Bala Hatun kimdir? Rabia Bala Hatun kimin kızı? Diriliş Osman

TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul final yaparak izleyicisine veda etti. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan dizi sayesinde milyonlarca kişi ecdadını yakında tanıma fırsatı buldu. Diriliş Ertuğrul sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı yerlerinde de gönülleri feth etmeyi başardı. Diriliş Ertuğrul’un yerine başlayacak olan Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı oyuncularının kimler olacağı ve Osman Gazi’nin eşi olan Rabia Bala Hatun’un kim olduğu ve Rabia Bala Hatun’u kimin canlandıracağı merak konusu. Peki Rabia Bala Hatun kimdir? Rabia Bala Hatun kimin kızı?

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:28
Rabia Bala Hatun kimdir? Rabia Bala Hatun kimin kızı? Diriliş Osman

TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul final yaparak izleyicisine veda etti. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan dizi sayesinde milyonlarca kişi ecdadını yakında tanıma fırsatı buldu. Diriliş Ertuğrul sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı yerlerinde de gönülleri feth etmeyi başardı. Diriliş Ertuğrul’un yerine başlayacak olan Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı oyuncularının kimler olacağı ve Osman Gazi’nin eşi olan Rabia Bala Hatun’un kim olduğu ve Rabia Bala Hatun’u kimin canlandıracağı merak konusu. Peki Rabia Bala Hatun kimdir? Rabia Bala Hatun kimin kızı?

Rabia Bala Hatun kimdir?

Diriliş Osman oyuncu kadrosu ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak. Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstleneceği senaristliğini ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi başlangıç tarihi ise izleyici tarafından büyük merak konusu oldu. Osman Gazi'nin hanımı, Aladdin Paşanın annesi, Şeyh Edebali'nin kızıdır. Bazı kaynaklarda adı Rabia Hatun olarak da geçer. Rabia Bala Hatun'un kabri Bilecik'te bulunmakta. Osman Gazi ilk evliliğini, 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun ile yapmıştır.

 

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:28
  1. Bilecik
  2. Rabia Bala Hatun kimdir?
  3. Rabia Bala Hatun kimin kızı?
  4. Diriliş Osman

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