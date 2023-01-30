Rabbena nasıl okunur? Rabbena Atina duası fazileti anlamı nedir?

Gün içerisinde sık sık okunması gereken dualardan olan Rabbena Atina'nın okunuşu ve meali merak ediliyor. Peki, rabbena duasının fazileti ne?

Rabbena nasıl okunur?

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

Rabbena Atina Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

Rabbena Atina duası fazileti anlamı nedir?

Rabbena duaları Allah'ın (c.c) rızasını kazanmak ve günahların af olunması için sık sık okunmaktadır. Paygamber efendimiz (s.a.s.) bu duaları bol bol okumuş ve sahabelerine de okumalarını tavsiye etmiştir. Bu duaların zor işlerin kolaylaşması, işlerde Allah'ın (c.c) yardımlarının umulması ve Allah'a (c.c) sığınılması gibi faydalarının olduğu bilinmektedir. Bu duaların okunması ile Allah'tan (c.c) dünya ve ahiret için af dileğinde bulunulmaktadır.