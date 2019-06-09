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R4 Dünya Rafting Şampiyonası resmen başladı

Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nın resmi açılış programı gerçekleştirildi- Tunceli Valisi Tuncay Sonel:- "Bütün burada yaşanan güzellikleri ülkelerinize, ailenize anlatmanızı temenni ediyorum. Güzel bir şampiyona olmasını ve unutulmayacak anlarla ülkemizden güzel bir şekilde ayrılmanızı temenni ediyorum"- Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz:- "Büyük bir organizasyonun içerisindeyiz. Muhteşem bir organizasyon düzenlediniz, muhteşem bir parkur yaptınız, tekrar teşekkür ederim"

09 Haziran 2019 Pazar 23:42
R4 Dünya Rafting Şampiyonası resmen başladı

TUNCELİ (AA) - Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nın resmi açılış programı düzenlendi.

Kara Yolları Kavşağı'nda bir araya gelen 20 ülkenin sporcuları, teknik heyet ve gözlemcileri, Vali Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Grup, Mameki Köprüsü'nden geçerek, Mameki Parkı'ndaki resmi açılışın yapılacağı alanda toplandı.

Burada 20 ülkeden katılan sporcuların tanıtımının yapılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, programın açılışında yaptığı konuşmada, il olarak şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin ilçeleriyle tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını ifade eden Sonel, "Tunceli Pülümür ve Munzur çayları ile birbirinden güzel 7 ilçesiyle, doğal güzellikleriyle, organik ürünleriyle, kış mevsiminde Ovacık ilçesinde kayak tesisiyle, Pertek ilçesindeki termal oteliyle, Pülümür balıyla, Ulukale dutuyla, Şavak peyniriyle, yöresel lezzetleriyle ve misafirperver insanlarıyla siz değeri konuklara bir kez daha hoş geldiniz diyor." dedi.

Sonel, şampiyona için Tunceli'ye 20 ülkeden sporcu, teknik heyet, hakem ve gözlemcilerden oluşan 800 kişinin geldiğini hatırlatarak, kafileyi Tunceli'de ağırlamanın ve Türk misafirperverliğini göstermenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm takımlara başarılar dileyen Sonel, "Bütün burada yaşanan güzellikleri ülkelerinize, ailenize anlatmanızı temenni ediyorum. Güzel bir şampiyona olmasını ve unutulmayacak anlarla ülkemizden güzel bir şekilde ayrılmanızı temenni ediyorum. Bu Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'mize, ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz da, duygusal bir an yaşadığını belirterek, Tunceli'de olmaktan ve şampiyonayı düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tunceli halkına ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Barmaz, "Bize bu şansı verdiniz, buralara geldik ve burada rafting yapıyoruz. Büyük bir organizasyonun içerisindeyiz. Muhteşem bir organizasyon düzenlediniz, muhteşem bir parkur yaptınız, tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 23:42
  1. Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz
  2. Munzur Çayı
  3. Tunceli
  4. Tunceli Rafting Dünya Şampiyonası
  5. Tunceli Valisi Tuncay Sonel

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