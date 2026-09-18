QURRA Kur’an ve Kıraat Araştırmaları Dergisi yayın hayatına başladı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Kur’an ve kıraat ilimleri başta olmak üzere Kur’an araştırmalarıyla ilişkili İslâmî ilimler ve disiplinler arası çalışmalara yer verecek olan QURRA | Kur’an ve Kıraat Araştırmaları Dergisi, akademik yayın hayatına başladı. Bilimsel ve hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlayan QURRA, Kur’an’ın okunması, anlaşılması, yorumlanması ve aktarılması başta olmak üzere, Kur’an’ın farklı ilim dallarıyla ilişkisini ele alan özgün akademik araştırmaları bilim dünyasına kazandırmayı hedefliyor.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANACAK

Dergide özgün araştırma makalesi, inceleme ve derleme başta olmak üzere alanın niteliğine uygun akademik çalışmalar yayımlanacak. QURRA’da yayımlanacak çalışmalar, bilimsel değerlendirme ve çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilecek.

Yayın politikasında bilimsel araştırma ve yayın etiği, akademik bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve akademik niteliği esas alan dergi, yayın süreçlerinde ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartları ile COPE (Committee on Publication Ethics) ilkelerini dikkate alacak.

AÇIK ERİŞİMLİ AKADEMİK YAYIN

QURRA, açık erişim modeliyle yayın yapacak. Dergide yayımlanan bilimsel çalışmalar, herhangi bir ücret ödenmeksizin okuyucuların erişimine sunulacak.

Derginin yayın dili ise başta Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere Kur’an ve kıraat araştırmaları alanının akademik ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek. QURRA, haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanacak.

GENİŞ BİR AKADEMİK KAPSAM

Derginin yayın kapsamı, Kur’an ve kıraat araştırmalarının farklı alanlarını içine alıyor. Bu çerçevede kıraat ilmi ve kıraat tarihi, kıraat literatürü ve eserleri, Kur’an tarihi, mushaf tarihi, Resmü’l-Mushaf, zabt ve mushaf yazımı, tefsir, Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması gibi konular derginin başlıca araştırma alanları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra Kur’an-hadis, Kur’an-fıkıh, Kur’an-kelâm ve Kur’an-tasavvuf ilişkileri, Kur’an ve Arap dili, belâgat, Kur’an eğitimi ve öğretimi, tilavet ve öğretim yöntemleri, biyografik ve bibliyografik çalışmalar, kıraat yazmaları ve tahkik çalışmaları da derginin kapsamı içerisinde bulunuyor.

QURRA ayrıca dijital Kur’an ve mushaf araştırmaları, Kur’an araştırmalarında yeni yöntem ve yaklaşımlar, disiplinler arası Kur’an araştırmaları ile karşılaştırmalı çalışmalar gibi güncel araştırma alanlarına da yer verecek.

KLASİK BİRİKİM İLE ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER BULUŞACAK

QURRA’nın temel amacı, Kur’an ve kıraat araştırmaları alanında gerçekleştirilen özgün, nitelikli ve bilimsel araştırmaları akademik kamuoyuna sunarak alandaki ilmî birikimin gelişmesine katkıda bulunmak.

Dergi, bir yandan klasik İslâmî ilimler geleneğinde oluşan zengin ilmî mirası korumayı ve görünür kılmayı, diğer yandan bu birikimi çağdaş akademik araştırma yöntemleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Farklı disiplinlerden araştırmacılar arasındaki ilmî etkileşimi geliştirmeyi amaçlayan QURRA’nın, Kur’an ve kıraat araştırmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılmasına da katkı sunması bekleniyor.

AKADEMİK YÖNETİM

QURRA | Kur’an ve Kıraat Araştırmaları Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde görev yapan Doç. Dr. Recep Koyuncu olurken baş Editörlüğünü ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Kemal Taşkın yürütecek. Kur’an ve kıraat araştırmaları alanındaki akademik üretimin yeni bir yayın platformuna kavuşmasını sağlayan QURRA, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalarla alandaki akademik birikime katkı sunmayı hedefliyor.



