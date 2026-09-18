Sağlıklı beslenmenin gözdesi avokado: İşte öne çıkan faydaları

AVOKADOYU KİMLER TÜKETMEMELİ? Her ne kadar bir şifa deposu olsa da, avokado bazı bünyeler için ciddi riskler barındırabilir. Özellikle kronik karaciğer rahatsızlığı olan kişilerin, meyvedeki yüksek yağ oranı nedeniyle tüketim miktarını çok sıkı sınırlandırması gerekir. İçeriğindeki bileşenler bazı ilaçlarla etkileşime girebildiğinden, kan sulandırıcı kullananlar doktoruna danışmadan asla tüketmemelidir. Lateks alerjisi olan bireylerde, avokadoya karşı da çapraz alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, şişme) tetiklenebilir. Aynı zamanda yüksek potasyum barındırdığı için, ileri derece böbrek yetmezliği hastalarının diyetinden tamamen çıkarılması hayati önem taşır. Kalorisi sağlıklı yağlardan gelse de yüksek olduğu için, kilo kontrolü sağlayanların porsiyona dikkat etmesi şarttır. Halkı doğru bilgilendirmek ve kaş yaparken göz çıkarmamak, sağlık yayıncılığının en temel kuralıdır.