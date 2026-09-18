Ruslar sessiz sedasız Mersin'de harekete geçti! Peş peşe almaya başladılar

Rusya vatandaşları ağustos ayında Türkiye’de 343 konut ile diğer özel mülkler satın aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ukrayna vatandaşları 147 konutla ikinci, İran vatandaşları ise 140 konutla üçüncü sırada yer aldı.

Rusların Türkiye’deki konut talebi uzun vadeli niteliğini koruyor. 2025’in tamamında Rus vatandaşları yaklaşık 3 bin 640 konut satın alarak yabancılar arasında ilk sırada yer aldı.



Rusların ilgisi, Türkiye’de yabancılara yönelik konut ve oturum kurallarının sıkılaştırıldığı dönemde devam ediyor. Yabancıların ikamet izni alabilmesi için gerekli konut değerinin tüm bölgelerde 200 bin dolara çıkarılması, yatırımcılar açısından önemli bir engel oluşturdu. Kısa süreli turistik kiralama için getirilen yeni kurallar da piyasayı etkiledi. Konut sahiplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan lisans almasının yanı sıra apartmandaki tüm komşuların onayını alması gerekiyor.

Yabancılara konut satışları, 2022–2023 dönemindeki aylık 1000–1200 seviyelerinden belirgin biçimde geriledi. Uzmanlar düşüşte Türkiye’deki yüksek enflasyonun yanı sıra konut fiyatlarının dolar bazında pahalı hale gelmesini gösteriyor. Rusya ile Türkiye arasındaki sınır ötesi banka transferlerinde yaşanan zorluklar da işlemleri güçleştiren faktörler arasında.

Rusların konut tercihleri ise büyük ölçüde değişmedi. İşlemlerin yüzde 80’den fazlası Antalya, İstanbul ile Mersin’de yoğunlaşıyor. Antalya, Alanya dahil olmak üzere açık ara en fazla tercih edilen bölge olurken, İstanbul ikinci sırada yer alıyor. Mersin ise özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali çevresindeki yatırımların etkisiyle Rus alıcıların ilgisini çekiyor.