Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği buluşmada Ayasofya'nın altında yaklaşık 9 kilometreye uzanan geniş yer altı galerileri, geçitler ve tüneller ağı bulunduğunu açıkladı. Yapının görünmeyen bu tarihi katmanında çamur temizliği, nem kontrolü ve yapısal güvenlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Ersoy, güvenlik önlemleri tamamlandığında uygun bölümlerin ziyarete açılabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunu yürüttüklerini ifade eden Bakan Ersoy, ana kubbe ve cephelerdeki çalışmaların yanı sıra 2027 yılı sona ermeden dış görünümün büyük ölçüde eski haline dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.