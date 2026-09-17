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Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

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Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği buluşmada Ayasofya'nın altında yaklaşık 9 kilometreye uzanan geniş yer altı galerileri, geçitler ve tüneller ağı bulunduğunu açıkladı. Yapının görünmeyen bu tarihi katmanında çamur temizliği, nem kontrolü ve yapısal güvenlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Ersoy, güvenlik önlemleri tamamlandığında uygun bölümlerin ziyarete açılabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunu yürüttüklerini ifade eden Bakan Ersoy, ana kubbe ve cephelerdeki çalışmaların yanı sıra 2027 yılı sona ermeden dış görünümün büyük ölçüde eski haline dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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Foto - Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ayasofya'da yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ersoy, yapının altında bugüne kadar ziyaretçilerin görmediği geniş bir yer altı ağı bulunduğunu söyledi.

#2
Foto - Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Ayasofya'nın altında geniş yer altı galerileri, geçitler ve tüneller bulunduğunu belirten Ersoy, yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz edildiğini aktardı.

#3
Foto - Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Bazı noktalarda çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar bulunduğunu söyleyen Ersoy, bu bölümlerde temizlik ve düzenleme çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını ifade etti. Çamur ve balçığın uzaklaştırılması, nemin kontrol altına alınması ve yapısal güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

#4
Foto - Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Önceliklerinin restorasyon, temizlik, güçlendirme ve bilimsel incelemeleri tamamlamak olduğunu vurgulayan Ersoy, çalışmaların ardından güvenli ve uygun bölümlerin ziyarete açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Böyle bir imkân oluşması hâlinde Ayasofya'nın bugün ziyaretçilerin göremediği önemli bir tarihî katmanının turizme kazandırılabileceğini belirtti.

#5
Foto - Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonlarından birini yürüttüklerini kaydeden Ersoy, çalışmaların görünen alanların yanı sıra yapının altındaki ve ziyaretçilerin erişemediği bölümlerde de sürdüğünü anlattı. Ana kubbenin bazı bölümlerinin yüzyıllardır bu ölçekte ele alınmadığını ifade eden Ersoy, çatlaklardan kaynaklanan su sızıntılarının iç mekândaki bezemelere zarar verebildiğini belirtti. Mozaik ve bezemeleri korumak için kubbeye dışarıdan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Kubbe kontrollü biçimde açıldığında radar ve lazer taramalarının da yapılacağını açıklayan Ersoy, böylece görünmeyen çatlakların, boşlukların ve yapısal sorunların ayrıntılı olarak tespit edilerek güçlendirme çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi. Restorasyonu ibadet ve ziyaret akışını sürdürerek gerçekleştirmenin kapsamlı bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Ersoy, bilim kurulunun yaklaşık bir yıl boyunca bu konu üzerinde çalıştığını söyledi. Kubbenin altına kurulan platformun malzemeleri, taşıma kapasitesi ve montaj sisteminin test edildiğini, mühendislik çalışmaları ile malzeme ve yük testlerinin ardından montajın kısa sürede tamamlandığını kaydetti.

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Foto - Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor

Kubbedeki ana çalışmalar için en az bir yıllık yoğun bir süreç öngördüklerini belirten Ersoy, cephelerde birden fazla noktada eş zamanlı çalışılabildiği için daha hızlı ilerleme sağlanabildiğini anlattı. Genel hedeflerinin 2027 yılı sona ermeden Ayasofya'nın dış görünümünün çok büyük ölçüde eski hâline dönmesi olduğunu açıklayan Ersoy, bu aşamada iskelelerin önemli bölümünün sökülmüş ve cephe çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmış olmasını planladıklarını söyledi. Ersoy, yapının alt katlarında ve görünmeyen bölümlerinde ise çalışmaların devam edebileceğini ifade etti.

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