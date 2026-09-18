Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı

Fas ile İsrail, diplomatik ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıma konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların mevcut diplomatik temsilcilikleri büyükelçilik statüsüne yükseltilecek ve karşılıklı büyükelçiler atanacak.

Karar, New York'ta gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından açıklandı. Görüşmede Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz yer aldı.

Gazze gölgesinde normalleşme adımı

Anlaşmanın zamanlaması da dikkat çekiyor. Fas yönetimi, Gazze’deki savaşın ardından ülkede normalleşmeye karşı protestolar ve toplumsal itirazlar görülmesine rağmen İsrail'le ilişkileri diplomatik, ekonomik ve ticari alanlarda genişletme kararı aldı. Filistinli yetkililer de Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesinin, Filistin devletinin kurulması ve işgal altındaki topraklar meselesi üzerindeki geleneksel Arap tutumunu zayıflatabileceği görüşünü dile getiriyor.

Büyükelçilikler açılacak, uçuşlar genişletilecek

Anlaşma yalnızca diplomatik temsil seviyesini kapsamıyor. Rabat ile Tel Aviv arasında doğrudan hava ulaşımının yeniden genişletilmesi ve Faslı hava yolu şirketlerinin de seferlere dahil edilmesi planlanıyor. Taraflar ayrıca önümüzdeki aylarda üst düzey karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de anlaşmanın önemli başlıklarından biri oldu. Fas ve İsrail'in yatırım koruması ile çifte vergilendirmenin önlenmesini kapsayan iki ayrı anlaşmayı 2026 yılı sonuna kadar tamamlaması planlanıyor.

Washington yine devrede

Fas, 2020 yılında ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'le ilişkilerini normalleştirme yoluna giden Arap ülkelerinden biri olmuştu. Yeni anlaşmayla 2020'de başlayan süreç bir adım daha ileri taşınarak tam büyükelçilik seviyesine çıkarılıyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz da anlaşmayı Abraham Anlaşmaları'nın devamlılığının göstergesi olarak sundu. Fas ve İsrail arasında güvenlik, ticaret ve bölgesel entegrasyon alanlarındaki ilişkilerin ilerletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Böylece Rabat yönetimi, Filistin meselesinin bölgede yeniden ağır bir gündem oluşturduğu bir dönemde İsrail'le ilişkileri sınırlandırmak yerine diplomatik ve ekonomik bağları daha ileri bir seviyeye taşıyan yeni bir adım atmış oldu.