  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı! YÖK açıklama yaptı! Üniversitelerde ilk ders belli oldu Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler Dünyayı birbirine düşürecek rezervlerin yüzde 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı Sebte'de kargaşa sürüyor: 3 bin kişi oraya götürüldü Ağrı’da kayıt altına alıyorlar! Nuh'un Gemisi uluslararası belgesellere konu oldu Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi! Erzincan'da dağlardan toplanan masaya gelen doğal kaynak... Demir deposu O lezzetin potansiyel özellikleri neler?
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı

Volkswagen, direksiyon sistemindeki arıza riski nedeniyle ABD’de 208 binden fazla aracını geri çağırıyor.

#1
Foto - Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2018-2021 model bazı araçları kapsadığı belirtildi. Söz konusu geri çağırma kararının 208 bin 724 aracı kapsadığı aktarıldı.

#2
Foto - Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı

Açıklamada, araçların direksiyon kutusu cıvatasındaki bir hata nedeniyle kontrol kaybı yaşanabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

#3
Foto - Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı

Geri çağırmadan 2018 model Tiguan, 2018-2019 model Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçların etkileneceği belirtildi.

#4
Foto - Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı

Volkswagen, yetkili bayiler aracılığıyla etkilenen tüm araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını ücretsiz olarak değiştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması
Gündem

MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması

MSB haftalık basın toplantısında, Mekke Anlaşmasına ilişkin yeni detaylar da yer aldı. Ayrıca ABD'nin, GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kal..
Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı
Gündem

Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı

Gürsel Tekin, tedbir kararının kaldırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını ve göre..
CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!
Gündem

CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!

Mahkemenin aldığı tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Gürsel Tekin ve ekibi hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gel..
İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23