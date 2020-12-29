Quick Sigorta'nın "%100 Online Kefalet Ürünü"ne PSM'den inovasyon ödülü

İSTANBUL (AA) - Ödeme Sistemleri dergisi (PSM) tarafından her yıl düzenlenen PSM Awards yarışmasında Quick Sigorta bu yıl "%100 Online Kefalet Sigortası" uygulaması ile "İnovatif Ürünler" kategorisinde "Altın Ödül" aldı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, PSM tarafından her yıl düzenlenen, finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın jürisi bu yıl Fintech İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko'nun başkanlığında toplandı.

Jüri üyeleri arasında Mapfre Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Somer Özelgin, HSBC Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sönmez, Paynet Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Çelik, Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, BloombergHT Editörü Sefer Yüksel, Canpolat Legal Kurucu Ortağı Avukat Yaşar K. Canpolat, PSM Yayın Danışmanı Abdullah Çetin'in yer aldığı PSM Awards, bu sene rekor başvuru aldı.

Değerlendirmeler sonucunda Quick Sigorta'nın "%100 Online Kefalet Sigortası" uygulaması, "İnovatif Ürünler" kategorisinde "Altın Ödül" almaya hak kazandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu ödülün ayrı bir öneminin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kefalet Sigortası konusunda piyasa lideri olmamız ve bu önemli ürün için geliştirdiğimiz online başvuru sisteminin bu önemli yarışmada Altın Ödül alması bizim için büyük bir övünç kaynağı. Yıllardır teminat mektubu veren bankalarda bile online ve hızlı bir süreç mevcut değildi. Başvuru ve değerlendirme aşamasında tüm süreç manuel olarak yönetiliyor ve fiziki olarak müşterinin banka şubesine gitmesi gerekiyordu. Quick Sigorta'da tüm bu zorluklara çözüm üreterek, teknolojiyi kullanarak uçtan uca online bir deneyim sunan Kefalet Sigortası ürününü yarattık. Ürün ile iş dünyasına ödemli bir destek verirken bu ürünü uçtan uca dijital ortamda sunarak ürünümüze ulaşımı son derece kolay hale getirdik."

Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı (CMO-CDO) Pınar Güzey da "Süreçte başvuru, kredi skor hesaplama, değerlendirme ve sonuçlandırma gibi aşamalar tamamen geliştirilen teknik altyapılar sayesinde online olarak yürütülüyor. Bu da sürecin oldukça hızlı bir şekilde ilerlemesine büyük katkı sağlıyor. Üzerinde yoğun şekilde çalıştığımız bir projenin Altın Ödül alması tüm ekibimiz için gurur verici bir başarı." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta geçen yıl düzenlenen yarışmada da "QKimlik" ürünü ile "Altın Ödül" almıştı.