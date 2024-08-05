Quick Sigorta Umudun ve Dayanışmanın Festivali Hatay Motofest’teydi

Körfez Motosiklet Derneği’nin düzenlediği bu büyük festivalde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yoğun katılımlı olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunları bir araya geldi. Festival boyunca katılımcılar, denizin ve kampın keyfini çıkarırken, birbirinden heyecanlı yarışmalara ve sürpriz çekilişlere katılma fırsatı buldu.

Festivalin ilk günü, DJ performanslarıyla başladı ve motorculara enerji dolu anlar yaşattı. Motosikletle yavaş gitme ve kulüpler arası halat çekme yarışmaları, büyük çekişmelere sahne olurken katılımcılar arasında da eğlenceli bir rekabet yarattı. Motosiklet tutkunları arasında düzenlenen tavla turnuvası, keyifli sohbetlere ve yeni dostluklara ev sahipliği yaptı.

Hatay’da bir dizi görüşme

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, festivalin başlamasından hemen önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; deprem, Hatay ve sigortacılık hizmetlerine ilişkin bir dizi kritik konu ele alındı. Ayrıca bölgenin ihtiyaçları özelinde kentsel dönüşüm ve bölgedeki ekonomik kalkınma gibi konular görüşüldü.

Ahmet Yaşar; Quick Sigorta acentelerinin yoğun katılım sağladığı festivalle ilgili şunları aktardı: “Kurulduğumuz tarih olan 2017’den bu yana motosiklet dünyası bizim için çok önemli, motosikletlilerle hep bir aradayız. Hem ilki hem de yepyeni donanımıyla ikinci QTruck ile birlikte motosiklet fuarları ve festivallerinde onlarla bir araya olmaya devam ediyoruz. Bu sene festival programımızı daha etkili bir şekilde yürütüyoruz. Hemen hemen her hafta sonu perşembeden pazara ülkemizin en güzel noktalarından birinde festivallerde yerimizi alıyoruz. Bu hafta da Hatay’dayız. Yaşadığımız 6 Şubat depremi sonrası ilk günden itibaren Hatay’daydık malum. O zaman yardım tırlarımız vardı, bugün QTruck ile buradayız. Moral olması açısından Hatay’a daha özenli yaklaştık. Festival aracılığıyla bölge acentelerimiz, sigortalılar ve motosiklet tutkunlarıyla kâh hüzünlü kâh neşeli anılar biriktiriyoruz. Olduğumuz bölgenin bir özelliği de hangi ilde olursak olalım çevre illerdeki acentelerin de yanımızda olması. Belki bunda Quick Sigorta’nın da ilk günden itibaren pozitif ayrımcılık yapmasının da etkisi vardır. Açıkçası bölgenin 2017’den önce sigorta acenteliği alma konusunda zorluk yaşıyordu. Tabii bunun yanı sıra çok paylaşımcı bir bölge olması da etkili. Bugün bizimle birlikte olmalarından son derece mutluyuz. QTeam olarak ülkeyi bir ucundan diğer ucundaki festivallere giderek dolaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durağımız ise Edirne olacak.”

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Quick Sigorta’ya teşekkür plaketi

Körfez Motosiklet Derneği Başkanı Emre Berkil, festivalin sonunda Quick Sigorta adına Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar’a teşekkür plaketi takdim etti. Berkil, Quick Sigorta'nın festivale sağladığı destek ve katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, gelecekte de iş birliklerinin devam etmesini temenni etti.

QTeam festivalin gözdesi oldu

Festival boyunca QTruck sahnesinde By Sabo, Soydan Soydaş ve Seküler Bebeler gibi isimler sahne aldı. Katılımcılar müzik dolu anların tadını çıkarırken yapılan çekilişlerde altı bisiklet ve daha birçok hediye kazandı. Motosiklet gezgini Dilek ve Özgür Candar’dan oluşan Quick Routes söyleşisi ise bundan önceki motosiklet festivallerinde olduğu gibi yine büyük ilgi gördü. Söyleşi sırasında katılımcılar, sorulara doğru yanıt vererek kask, motosiklet temizleme seti ve trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortası gibi ödüller kazandı.