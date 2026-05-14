Quick Sigorta 9’uncu yaşını kutluyor

2017 yılında Türk sigorta sektörüne dinamizm getirmek üzere yola çıkan Quick Sigorta, Mayıs 2026 itibarıyla 9’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Maher Holding’in amiral gemisi olan Quick Sigorta, dokuz yıllık kısa yolculuğunda yalnızca büyüyen bir sigorta şirketi değil; sahaya dokunan, acentesiyle güçlenen, finans, ödeme sistemleri, teknoloji ve mobilite çözümlerini aynı çatı altında buluşturan güçlü bir ekosistemin merkezine dönüştü.

9 yılda güçlü büyüme, yaygın güven

Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Quick Sigorta, 9’uncu yaşını güçlü finansal göstergelerle karşılıyor.

86,5 milyar TL aktif büyüklüğü ve 23,2 milyar TL özkaynağıyla Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan Quick Sigorta, finansal dayanıklılığını sahadaki yaygınlığıyla birleştiriyor.

Bugüne kadar ulaşılan 30 milyon poliçe, şirketin yalnızca üretim gücünü değil; milyonlarla kurduğu güven ilişkisini de ortaya koyuyor. Türkiye’de yollardaki her beş araçtan birinin Quick Sigorta güvencesiyle hareket etmesi ise markanın sahadaki güçlü karşılığını gösteriyor.

Sorumluluk sigortalarındaki lider konumunun yanında, finansal sigortalar alanında geliştirdiği uzmanlık ve Kaskonomiq gibi yenilikçi yaklaşımıyla da dikkat çeken Quick Sigorta; bina tamamlama sigortaları, kefalet sigortaları, alacak sigortaları ve finansal güvence çözümleriyle reel ekonomiyi destekleyen öncü şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

Quick Finansall ile sigortadan fazlası

Quick Sigorta’nın büyüme hikâyesinin arkasında yalnızca poliçe üretimi değil, bütünleşik bir finansal çözüm anlayışı bulunuyor.

Quick Finans, QPAY, QCAR Mobilite , MHRGYO, QC İnşaat , Quick Hayat ve grup şirketleriyle birlikte gelişen Quick Finansall ekosistemi; sigortayı finansman, ödeme sistemleri, mobilite ve teknolojiyle buluşturuyor.

Bu yapı, acenteleri de yalnızca poliçe satan noktalar olmaktan çıkarıp müşterilerine daha geniş finansal çözümler sunan birer danışmanlık merkezi haline getiriyor. 8 bini aşkın acentenin QPORT üzerinden dijital süreçlere entegre edilmesi, Quick Sigorta’nın sahadaki gücünü teknolojiyle birleştiren en önemli kaldıraçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu başarı sahadaki büyük emeğin sonucudur

9’uncu yıl dönümü vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şunları söyledi:

“Quick Sigorta, finans ve sigorta dünyasını sokağın dinamizmiyle buluşturan canlı bir vizyonun ürünüdür. Biz dokuz yıl önce bu yola çıkarken sigortayı daha erişilebilir, daha anlaşılır ve hayatın içinde daha güçlü bir çözüm haline getirmeyi hedefledik. Bugün sorumluluk sigortalarındaki liderliğimiz, finansal sigortalardaki uzmanlığımız ve 30 milyon poliçeye ulaşan üretim hacmimiz elbette önemli. Ancak bizim için asıl değerli olan, bu rakamların arkasındaki güven ilişkisidir.Bu başarı; bize inanan milyonların, sahada büyük emek veren acentelerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve Quick markasına güvenen tüm paydaşlarımızın ortak başarısıdır.Quick Sigorta olarak sigortayı sadece hasar anında devreye giren bir mekanizma değil, hayatın risklerine karşı önceden çözüm üreten bir güven sistemi olarak görüyoruz. Önleyici sigortacılık yaklaşımımızla Türkiye’nin ekonomik dayanıklılığına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise şu değerlendirmede bulundu:

“Dokuz yıl gibi kısa bir sürede 30 milyon poliçeye ulaşmak; doğru risk yönetimi, güçlü operasyonel kapasite ve müşteri odaklı teknoloji kullanımımızın sonucudur. Bugün Türkiye’de her beş araçtan birinin sigorta korumasını üstlenmemiz, sahadaki çevikliğimizin ve yaygın hizmet kabiliyetimizin en güçlü göstergelerinden biridir. Yeni dönemde finansal gücümüzü, önleyici sigortacılık yaklaşımımızla birleştirerek kaliteli büyümemizi sürdürecek; sigortayı hayatın her alanında daha erişilebilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”