0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Quasimodo kimdir? Quasimodo Notre Dame Katedrali’ndeki görevi nedir?

Paris’in simalarından olan Notre Dame Katedrali dün dünyanın gözü önünde cayır cayır yandı. Notre Dame Katedrali yanarken tüm katoliklerin de içi alev alev yandı. Notre Dame Katedrali’nin yanması akıllara Victor Hugo’nun eseri olan ‘Notre Dame'ın Kamburu" adlı eserindeki Quasimodo karekterini yeniden gündeme getirdi. Quasimodo kimdir? Quasimodo Notre Dame Katedrali’ndeki görevi nedir?

16 Nisan 2019 Salı 16:09
Quasimodo kimdir? Quasimodo Notre Dame Katedrali’ndeki görevi nedir?

Paris’in simalarından olan Notre Dame Katedrali dün dünyanın gözü önünde cayır cayır yandı. Notre Dame Katedrali yanarken tüm katoliklerin de içi alev alev yandı. Notre Dame Katedrali’nin yanması akıllara Victor Hugo’nun eseri olan ‘Notre Dame'ın Kamburu" adlı eserindeki Quasimodo karekterini yeniden gündeme getirdi. Quasimodo kimdir? Quasimodo Notre Dame Katedrali’ndeki görevi nedir?

Hugo'nun kaleminden çıkan "Notre Dame'ın Kamburu" (Notre Dame de Paris) romanın geçtiği mekan, Paris'in merkezindeki Notre Dame Katedrali'ydi. Hugo kitabında Parisliler için önemi büyük olan bu gotik yapının değerinin bilinmediği mesajını veriyordu. Quasimodo, Notre Dame de Paris isimli Victor Hugo eserinden 1 karakterdir. papaz olan Claude Frollo onu bebekken bulmuş ve onu yetiştiriştir.

4 yaşında doğru ebeveynleri tarafından Notre Dame Katedrali’nin merdivenlerinde terkedilmiştir. Çirkinliği nedeniye kimse almak istemeyince rahip Claude Frollo tarafından evlat edinilmiş ve Claude Frollo, paskalya sonrası ilk pazar günüyle ilgili olarak adını Quasimodo koymuştur. Büyüyünce katedralin çanlarını çalmakla görevlendirilen Quasimodo, çan sesleri yüzünden zamanla sağır olur.

Claude Frollo, Quasimodoo’ya  zangoçluk gorevini vermiştir. bu yüzden Quasimodo'nun kulakları sağırdır. Küçüklüğünden itibaren çirkinliği yüzünden her daim küçümsenmiş ve aşağılanıştır. 1 karakterdir. Kambur ve topal olan Quasimodo, ayrıca Esmeral’da isimli Çingeneye aşıktır, Fakat ikiside hayatta iken birbirlerine kavuşamamışlardı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:09
  1. Quasimodo kimdir?
  2. Quasimodo Notre Dame Katedrali’ndeki görevi nedir?
  3. Notre Dame Katedrali yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de ilk kez "Yenilebilir Sanat Sergisi" Samsun’da açılacak
    1. Türkiye’de ilk kez "Yenilebilir Sanat..
    2. İstanbul - Tekirdağ etabının galibi..
    3. "Cin çıkarma" ve define bulma vaadiyle..
    4. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    5. Avrupa Kick Boks Kupasında Termalspor..
    6. Erdoğan'dan Notre Dame açıklaması:..
    7. AK Parti'den açıklama
    8. Ebeveynlere gazlı içecekler konusunda..
    9. Cin çıkartacağız diyerek 700 bin TL..
    10. Yöresel lezzetler 600 yıllık handa..
    11. AK Parti'li Yavuz YSK'ye geldi
    12. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    13. Denize giren Özbek turist boğulma..
    14. "Hala Sultan’ın İzinde" belgeselinin..
    15. Tosuncuk'un İnterpol'den kaçma planı..
    16. Otomobil, kutlama yapan taraftarların..
    17. Türkiye’nin 3’te 1‘inin sindirim..
    18. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri..
    19. Başsavcı Tiryaki’den Başkan..
    20. Etiyopya Başkonsolosu Gebremichael..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame..
    22. Başkan Gürün, Bölge Müzesi..
    23. Akçakoca’da halkın önüne referandum..
    24. Seramik pişiriminde farklı teknikler..
    25. Quasimodo kimdir? Quasimodo Notre Dame..
    26. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu..
    27. Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
    28. İnegölspor’da Güldüren dönem
    29. İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Ataç’a..
    30. Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, personel..
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi