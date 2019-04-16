Paris’in simalarından olan Notre Dame Katedrali dün dünyanın gözü önünde cayır cayır yandı. Notre Dame Katedrali yanarken tüm katoliklerin de içi alev alev yandı. Notre Dame Katedrali’nin yanması akıllara Victor Hugo’nun eseri olan ‘Notre Dame'ın Kamburu" adlı eserindeki Quasimodo karekterini yeniden gündeme getirdi. Quasimodo kimdir? Quasimodo Notre Dame Katedrali’ndeki görevi nedir?

Hugo'nun kaleminden çıkan "Notre Dame'ın Kamburu" (Notre Dame de Paris) romanın geçtiği mekan, Paris'in merkezindeki Notre Dame Katedrali'ydi. Hugo kitabında Parisliler için önemi büyük olan bu gotik yapının değerinin bilinmediği mesajını veriyordu. Quasimodo, Notre Dame de Paris isimli Victor Hugo eserinden 1 karakterdir. papaz olan Claude Frollo onu bebekken bulmuş ve onu yetiştiriştir.

4 yaşında doğru ebeveynleri tarafından Notre Dame Katedrali’nin merdivenlerinde terkedilmiştir. Çirkinliği nedeniye kimse almak istemeyince rahip Claude Frollo tarafından evlat edinilmiş ve Claude Frollo, paskalya sonrası ilk pazar günüyle ilgili olarak adını Quasimodo koymuştur. Büyüyünce katedralin çanlarını çalmakla görevlendirilen Quasimodo, çan sesleri yüzünden zamanla sağır olur.

Claude Frollo, Quasimodoo’ya zangoçluk gorevini vermiştir. bu yüzden Quasimodo'nun kulakları sağırdır. Küçüklüğünden itibaren çirkinliği yüzünden her daim küçümsenmiş ve aşağılanıştır. 1 karakterdir. Kambur ve topal olan Quasimodo, ayrıca Esmeral’da isimli Çingeneye aşıktır, Fakat ikiside hayatta iken birbirlerine kavuşamamışlardı.