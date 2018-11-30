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QR kodlu yeni tapular geliyor

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi tapu senetlerinin de artık bir kimlik numarası olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Bu kimlik numarasıyla tapuların kök senetlerine kadar ulaşıp, ‘bu tapu nereden geliyor, nasıl oluşmuş, nasıl yapılmış, malikler kimmiş’ gibi tüm bilgilere ulaşılacak” bilgisini verdi.

30 Kasım 2018 Cuma 13:41
QR kodlu yeni tapular geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı”nda yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın en önemli iki bileşeninin bilgi ve teknoloji olduğunu belirtti.

Kurum, “Tapu senetlerimiz oldukça eskimişti, üzerinde gereksiz bilgilerin olduğunu gördük ve artık QR kodlu yeni tapu senetlerine geçiyoruz” dedi.

Bakanlık olarak, 100 günlük eylem planlarını tamamladıklarını ve ikinci 100 günlük eylem planlarına geçtiklerini dile getiren yeni tapu senetlerinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, yeni tapuların Selçuklu yıldızı ve motifleriyle süslendiğini söyledi. Üzerinde gereksiz olarak gördükleri “mahalle, ada, parsel” bilgilerinin yer almadığını belirten Bakan Kurum, “Aslında tapu senedinin, ‘taşınmaz numarası’ diye bir kimlik numarası var. Aynı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi tapu senetlerimizin de bir kimlik numarası olacak. Bu kimlik numarasıyla birlikte artık biz tapularımıza kök senetlerine kadar ulaşıp, ‘bu tapu nereden geliyor, nasıl oluşmuş, nasıl yapılmış, malikler kimmiş’ gibi tüm bilgilere buradan erişebileceğiz. Bu bilgilerle birlikte daha sonra farklı yeniliklerde yapacağız” diye konuştu.

Eski tapular da geçerli

Kurum, şöyle devam etti: “Tapu senetlerinin üzerinde QR kodu bulunuyor. Bu QR kodunu cep telefonunuza okuttuğunuz zaman bizim Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün TAKBİS sistemine giriyorsunuz ve maliki olduğu arsa, konut, alışveriş merkezi neyse bu taşınmazla ilgili bilgileri üzerine tıklayıp görebiliyorsunuz. Adası, parseli, ilçesi, metrekaresi, tapu alanı neyse burada detaylı bir şekilde görüyoruz.

Bu tapu senetleriyle vatandaşların uygulamada kolaylık yaşamalarının öngörüldüğünü bildiren Kurum, “Tabii ki mevcut tapu senetlerimiz halen geçerli ancak tapularını yenilemek isteyen vatandaşlarımız da tapu müdürlüklerimize gittiği zaman tapu senetlerini değiştirebiliyorlar” bilgisini verdi.

Diğer bir uygulamanın da “iş zekası platformu” olduğuna işaret eden Kurum, ülkedeki tüm tapu müdürlüklerinin işlemlerinin izlenebildiğini ve personel bazında performansların ölçülebildiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:41
  1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. Murat Kurum

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