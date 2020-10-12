QNB Finansbank'tan ihracat yapan müşterilerine yeni bir hizmet

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın KOBİ ve tüzel bankacılık müşterileri, banka şubesine gitmesine gerek kalmadan İhracat Bedeli Kabul Belgesini QNB Finansbank Dış Ticaret Tüzel İnternet Şube üzerinden düzenleyebilecek.

QNB Finansbank açıklamasına göre, Yeni İhracat Genelgesinde yapılan değişikliklerle birlikte Döviz Alım Belgesine bağlanma zorunluluğu kaldırılarak İhracat Bedeli Kabul Belgesi uygulamasıyla birlikte QNB Finansbank, müşterilerine Nisan 2020 itibarıyla bu hizmeti sunmaya başlamıştı.



QNB Finansbank, ihracat yapan müşterileri için İhracat Bedeli Kabul Belgesi işlemlerini bir adım daha ileri taşıyarak, KOBİ ve Tüzel Bankacılık İnternet Şubesi üzerinden verdiği bankacılık işlemleri arasına ekledi. İhracat yapan QNB Finansbank müşterileri, İhracat Bedeli Kabul Belgesi işlemlerini banka şubeleri dışında QNB Finansbank Tüzel İnternet Şubesi üzerinden de kolayca yapabilecek. 20 Eylül'de hayata geçen bu hizmetle birlikte ihracat yapan QNB Finansbank müşterileri, işlemlerini artık daha hızlı bir şekilde ilerletebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, bankacılık sisteminin tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştiğini belirtti.

Tan, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank olarak gelişen ve değişim hızı yükselen teknolojiler karşısında geleceği yakalamak istiyorsak hızlı olmak ve sadece müşteri beklentisini karşılamakla kalmayıp bunu birkaç adım öteye taşımak zorundayız. Bu bilinçle QNB Finansbank olarak, müşterilerimize sunduğumuz finansal desteklerin yanında hayata geçirdiğimiz ve sektörde öncü uygulamalarla da müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Son olarak dış ticaret yapan müşterilerimizin işlemlerini kolayca ve hızla yapabilmelerini sağladığımız bir yeniliği daha hayata geçirdik.

Öncesinde şubelere gitmeyi zorunlu kılan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleme işlemleri artık QNB Finansbank Tüzel İnternet Şube üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. İnternet şubemizin sunduğu bu kolaylık, müşterilerimizin işlemlerini hızla yapabilmelerine ve zaman yönetimi açısından avantajlı konuma gelmelerine aracılık ediyor. QNB Finansbank, hayatı kolaylaştıran yeni çözüm ve uygulamalar ile bankacılık sektöründe değişime öncülük eden bankalar arasında olmaya devam edecek."