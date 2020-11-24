QNB Finansbank ve Petrol Ofisi'nden akaryakıt indirimi ve ParaPuan imkanı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank ve Petrol Ofisi'nin hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, Petrol Ofisi'nin Automatic Filo Yönetim Sistemi'ne kayıt olan ve ödeme yöntemini kredi kartı olarak belirttikten sonra kart olarak QNB Finansbank ticari kredi kartını sisteme girenler, Petrol Ofisi'nden yapacakları ilk akaryakıt alımında 50 TL ParaPuan kazanıyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre, 18 Kasım 2020 ila 28 Şubat 2021 arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, müşterilerin sisteme kaydettikleri araç sayısına göre Petrol Ofisi akaryakıt alımlarında yüzde 5 ila yüzde 7 arasında Petrol Ofisi tarafından sağlanan indirimden de faydalanılabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen CardFinans KOBİ kredi kartı müşterilerinin, https://www.petrolofisi.com.tr/filo-yonetimi/hemenbasvur adresinden Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetim Sistemi'ne başvurarak ödeme yöntemini kredi kartı olarak seçip CardFinans KOBİ kart bilgileri girmeleri yeterli olacak.