QNB Finansbank ve AliExpress’ten e-ihracat yapan KOBİ’lere özel fırsat

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank-AliExpress iş birliği çerçevesinde, AliExpress’te 150’den fazla ülkeye satış yapan ihracatçılar, QNB Finansbank hesabına gelecek ihracat bedellerindeki transfer masraflarında avantaj sahibi olacak.



QNB Finansbank açıklamasına göre, AliExpress’te 150’den fazla ülkeye satış yapan ihracatçılar, ilk ihracat bedeli ardından bir yıl boyunca ATM’den para çekme limitlerinde artış, bankacılık işlemlerinde ücret istisnası sağlayan KOBİ Rahat paketlerinden indirimli olarak faydalanma hakkı ve Dijital Köprü üyeliği avantajlarını elde edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, müşterilerin dijital dünyaya ayak uydurmaları ve e-ticaretin sunduğu imkanlardan yararlanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri iş birliğiyle tüm ihracatçıların uluslararası pazarlarda var olmalarını ve rekabet edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.



Tan, Türkiye’nin en büyük itici gücü olan ihracatçıların desteklenmesinin Türkiye ekonomisinin de desteklenmesi anlamına geldiğine işaret ederek, “Dijital ve teknolojik gelişmelere paralel olarak son dönemde yaşadığımız pandemiyle de birlikte, büyüklüğü 80 milyar doları aşan e-ticaret artık alternatif bir kanal değil. Türkiye’deki ihracatçı KOBİ’lerin de bu alandaki gelişmelerden faydalanmaları, markalarını büyütmeleri ve rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla QNB Finansbank olarak AliExpress ile Türkiye’deki ilk iş birliğine imza atan banka olduk. Bu iş birliği ile platformda yer alan Türk ihracatçılara destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

