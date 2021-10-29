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Siyaset PYD/YPG’li “arkadaşlar”ın kızmasın sonra? Bay Kemal’den terörle mücadele vurgusu
Siyaset

PYD/YPG’li “arkadaşlar”ın kızmasın sonra? Bay Kemal’den terörle mücadele vurgusu

Geçmişte terör örgütü YPG’yi “kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” olarak nitelendiren Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi “vatan sevdalısı” kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:35:00 -
PYD/YPG’li “arkadaşlar”ın kızmasın sonra? Bay Kemal’den terörle mücadele vurgusu

Geçmişte terör örgütü YPG’yi “kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” olarak nitelendiren Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi “vatan sevdalısı” kesildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin terörle mücadele yöntemine burun kıvırarak “Benim en büyük güvencem, bu ülkenin saygıdeğer insanları. Çünkü ben hiçbir ayrım yapmadan insanlara hizmet etmek istiyorum. Ülkeme hizmet etmek ve itibarını arttırmak istiyorum. Terörle mücadele edilecekse, mücadeleyi ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek, Türkiye’de terörle mücadele edecek. Bana diyorlar ki, ‘Buna evet de’. ‘Evet’ dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem” dedi. 

 

PYD/YPG’lilere “arkadaşlar” diyen sen değil miydin?

 

Vatandaşlar ise “Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem” diyerek aklı sıra algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu’na “PYD/YPG’nin içerideki uzantılarını ‘arkadaşlar’ olarak nitelendiren sen değil miydin? ‘Bize niye saldırsınlar ki’ dediğin terör örgütleri, bu ülkede binlerce insanımızın kanına girmedi mi? ‘Niçin silah bıraksınlar ki? Onlar DEAŞ’a karşı ülkelerini savunuyorlar’ sözleriyle kol-kanat gerdiğin kansızlar bizim vatandaşlarımızı katletmedi mi? Şimdi atıp tutuyorsun ama, sen bu ülkenin topraklarına teröristlerin bile ayak basmasına göz yummadın mı?” sorularını yöneltti. 

 

 

 

 

 

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