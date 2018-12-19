PYD, Suriye rejiminden umduğunu bulamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK’nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Fırat’ın doğusuna yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, sınırın öbür tarafından Suriye topraklarını işgal ederek yerel halka baskı ve zulmeden terör örgütü PKK/YPG ise panik içinde sığınacak liman arıyor. Bu konuda rejimin kapısını çalan terör örgütüne kötü haber geldi. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekatın sinyallerini vermesinin ardından paniğe kapılan terör örgütü rejimden de umduğunu bulamadı.

Federalizm kabul edilemez

Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat öncesi Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Suriye'de hiç kimse bağımsızlık veya federalizm sözlerini kabul edemez” diyerek bölücü örgütün Türkiye'ye karşı yardım çağrılarını geri çevirdiğini açıkladı. Muallim, “Kuzey ve Doğu Suriye’de herhangi bir Kürt yönetiminin kurulmasına karşıyız” ifadelerini kullandı.

Muallim’den ‘hiç kimse ABD’nin hayallerine kapılmasın’ uyarısı

Şam’da öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Muallim, “Suriye’de hiç kimse bağımsız veya federal bir yapının oluşması konusunda konuşmayı kabul etmez. Devletin kararı, devletin egemenliğini ülkenin her karış toprağında tekrardan sağlamak. Suriye Kürtleri Suriye’nin bir bileşenidir. Hiç kimse ABD’nin hayallerine kapılmasın. Özellikle Kürtlerin Suriye’de gelecekteki durumu ile ilgili söylenenlere” ifadeleriyle ABD’nin güdümündeki grupların hayal kurduğuna işaret etti.

Güvenlik duvarları aralanıyor, engeller kaldırılıyor

Fırat’ın doğusunda mevzilenen terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başlatılacak harekat öncesinde sınır illerimize gönderilen sevkiyatlara hız verilirken, bir taraftan da Fırat Kalkanı bölgesindeki TSK ve ÖSO unsurlarının da Fırat nehri kıyısına kadar ulaştığı öğrenildi. İş makinelerinin de bu bölgeye kaydırılması ile birlikte bu bölgeden Fırat’ın doğusuna geçiş için hazırlık yapılacağı belirtiliyor. Diğer yandan, Mehmetçiğin de, hava harekatı ve uzun menzilli top ve obüs atışlarıyla terör örgütü mevzilerini etkisiz hale getirdikten sonra kara harekatına başlaması için Türkiye-Suriye sınır hattına çekilen beton duvarların aralanmaya başladığı belirtildi. Yetkililer hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Ankara’daki diplomasi trafiğinin sonucuna göre her an harekata başlanabileceğini aktardılar.