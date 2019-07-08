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Puva tedavisi nedir? Puva tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır

Son dakika sağlık haberleri: Sedef hastalığı neden olur? Puva tedavisi nedir? Belirli dalga boyundaki ultraviyole ışınlarının başlıca sedef, vitiligo, egzama, kronik kaşıntı olmak üzere, pek çok deri hastalığın tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Puva tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:30
Puva tedavisi nedir? Puva tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır

Son dakika sağlık haberleri: Puva tedavisi nedir? Belirli dalga boyundaki ultraviyole ışınlarının başlıca sedef, vitiligo, egzama, kronik kaşıntı olmak üzere, pek çok deri hastalığın tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Puva tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Fototerapi nasıl etki gösterir?

Ultraviyole ışıkları derideki yangıyı yok ederek etki gösterir. Bu etki ile derideki hastalık düzelir ancak tamamen yok olmayabilir. PUVA tedavisi UVB tedavisine yanıtın olmadığı durumlarda daha etkindir.

Puva tedavisi nasıl uygulanır?

Tedavi seansları sadece birkaç saniyelik ışık maruziyeti ile başlar ve süreler her seansta kızarıklık, kaşıntı gibi çeşitli kriterler göz önüne alınarak kademeli olarak artırılır.

edavi kapalı bir kabin içerisinde yapılacaktır. Kabin kapısı kilitli olmayacağı için istediğiniz an çıkabilirsiniz. Tedavi sırasında UV’nin tüm vücudunuza eşit olarak dağılabilmesi için kabinin ortasında durmanız gerekmektedir.

Puva tedavi süresi ne kadardır?

Hastalığın durumuna bağlı olmakla beraber ortalama tedavi süresi 2-3 aydır.

Tedavi programınız haftada 2-4 seans şeklinde uygulanmaktadır.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:30
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