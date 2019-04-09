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Putperest Hindular, inek eti sattığı iddia edilen Müslümanı linç etti!

Hindistan'da inek eti sattığı iddia edilen bir Müslüman, Hindu bir grubun saldırısına uğrayarak linç edildi.

09 Nisan 2019 Salı 20:39
Putperest Hindular, inek eti sattığı iddia edilen Müslümanı linç etti!

Hindistan'ın Assam eyaletinde inek eti sattığı iddia edilen bir Müslüman'ın, Hindu bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yüzleri görünmeyen saldırganların, çamurluk bir alanda dizleri üzerine çökmüş halde görülen Ali'ye, uyruğunu söylemesini istediği, Bangladeşli olup olmadığını ve neden et sattığını, et satma lisansının olup olmadığını sorduğu duyuluyor.

Diğer bir videoda ise saldırganların Ali'yi, domuz eti olduğu ileri sürülen bir parça et yemeye zorladığı görülüyor.

Biswanath polisi, hastanede tedavi altına alınan Ali'nin, saldırganlar tarafından domuz eti yemeye zorlandığına dair şikayette bulunduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da inek eti sorunu

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakan Narendra Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana birçok eyalette inek kesimine yasak getirildi.

Bu yasaklar Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.

Ülkede, Hindu aşırılıkçılar tarafından yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlıktan kişilere yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:39
  1. Hindistan Başbakan Narendra Modi
  2. Hindu
  3. Hindistan
  4. Assam
  5. Biswanath

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