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Gündem Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!
Gündem

Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurabiliriz' teklifine Türkiye'den ilk cevap geldi. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 16:11:00 -
Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!

Avrupa'daki enerjini krizini çözmek için Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye önerisi geldi.

Putin'in "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Avrupa'ya gaz sevkiyatı için, Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz" açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt geldi.

"Teknik olarak mümkün"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" değerlendirmesinde bulundu.

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