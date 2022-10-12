Putin'in Türkiye açıklaması Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

Avrupa'da gaz sıkıntısı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli bir açıklama geldi. Putin, Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurulabileceğini söyledi.

Putin'in açıklaması, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'yü rahatsız etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Mengü, "Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için maşallah AKP il başkanı gibi çalışıyor" yorumunda bulundu.

Putin'in bu açıklaması tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Nevşin Mengü'nün attığı tweet büyük tepki çekti.

İYİ Partili Bahadır Erdem: Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış..." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan: Zihniyete bakar mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Nevşin Mengü'ye tepki göstererek "Zihniyete bakar mısınız? Nevşin Mengü, muhalefetin özetidir. Karşımızda muhalefet değil Türkiye'ye sinsice düşmanlık yapmak için bir araya gelmiş bir avuç çapsız var" dedi.