Putin'in son hamlesi ortalığı karıştırdı! "Dünya için felaket olur"

Son 5 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçme talimatı verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bu gelişmeye tepki göstererek, "Amaç Ukrayna heyeti üzerinde baskı kurmak. Oraya Rusya'nın ne anlattığını dinlemeye gidiyoruz. Eğer Rusya nükleer caydırıcı güçleri teyakkuza soktuysa bu tehditse basit bir mesajım var size. Bu dünya için bir felakete yol açar ama bu bile bizi kırmaz. Rus halkı da bu savaşa karşı. Çok iyi biliyorlar bu savaşın Rusya için yıkıcı etkisi olacak. Ukrayna'yı yok etme takıntısı ile hareket ediyor. İnsan hakları aktivistleri, sıradan Rus vatandaşları sokağa indiler. Onlar halkın sesidir, en çok onlar zarar görecek. Rus hükümetine çağrı yapabilirim: Dinleyin kendi halkınızın sesini. Onların sorunları ile ilgilenmeye başlayın. Gidip bunun yerine komşularınıza saldırıp başka ulusları yok etmeyin." ifadelerini kullandı.

Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı. Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" dedi.

Beyaz Saray tarafından yaptığı açıklamada ise "Putin'in nükleer caydırıcılık güçlerini alarma geçirme emri saldırganlaşmayı meşru kılmak için var olmayan tehditleri uydurma yaklaşımıdır." denildi.