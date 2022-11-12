Putin'in sinsi planı deşifre oldu! Binlerce kişi tehlike altında

Rusya Savunma Bakanlığının Rus birliklerinin Herson'dan tamamen çekildiğini açıklamasının ardından Ukraynalı askerler kente dün giriş yaptı.

Askerleri büyük bir coşkuyla karşılayan Ukraynalılar, Herson'daki Özgürlük Meydanı'nda bulunan Sivil Yönetim Binası önünde bir araya gelerek Ukrayna bayrağı açtı.

Halk sokaklara indi

Öte yandan binlerce insanın sokağa çıkması sonrası Ukraynalı yetkililerden uyarı mesajı geldi. Yapılan açıklamada bölge halkı, Rus birlikler şehirden tamamen ayrılana kadar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi yenilgi mi?

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti. Rusya'nın bu bölgeden çekilmesi yenilgi olarak yorumlanırken ortaya korkunç bir iddia atıldı.

Büyük yıkım görüntülendi

Putin'in ordusu Herson'dan çekilirken ardında büyük bir yıkım bıraktı. Hem kente giren Ukraynalı askerler hem de bölgenin çekilen uydu görüntüleri bu yıkımı teyit etti. Görüntülerde Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Nova Kakhovka barajının önemli bölümlerinin büyük zarar gördüğü görülüyor. Bu hasarın Rus askerleri tarafından kasıtlı verildiği tahmin ediliyor.

Kent ve çevresindeki yıkım, aslında çok daha büyük bir felaketin habercisi. Çünkü bölgenin en kıymetli barajının aldığı hasar, büyük bir su kıyameti yaşatabilir. Bölge uzmanları, barajın patlaması durumunda Herson'da taş taş üstünde kalmayacağını ve nehrin yakınında yaşayan yüz binlerce insanın sel faciasıyla yüz yüze kalabileceğini belirtiyor.